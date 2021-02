PRO insta a todas las fuerzas de oposición a participar en primarias legales

Luego del llamado del senador PPD Guido Girardi a sostener comicios solo entre el PS, PPD, PR, PRO y Nuevo Trato, dejando de lado a la Democracia Cristiana, este lunes el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, hizo un llamado a actuar siempre en unidad y a participar en las primarias legales del 4 de julio, a todas las fuerzas de oposición, sin exclusión.



A través de una carta enviada a sus pares del Pacto Unidad Constituyente, el economista aseguró que si se realizan “unas primarias solo entre las fuerzas del progresismo, pone en jaque la unidad con la DC u otros partidos de nuestra coalición, entonces –como Partido Progresista- no estaremos disponibles. Necesitamos unidad. Más aún, creemos que, sin el Partido Comunista y el Frente Amplio, no estamos todos. También los necesitamos. También debemos buscar mayores acuerdos con ellas y ellos. Debemos avanzar en las instancias que nos unan por sobre las que nos separen”.



“No entender eso es ser mezquinos, privilegiar identidades propias y poner en riesgo la unidad”, dijo Lagos, enfatizando que “pensar también hoy en una preprimaria, antes de la elección del 11 de abril -la más masiva de nuestra historia- es taparse la cabeza y destaparse los pies”.



“Si no concentramos fuerzas en gobernadores, alcaldes y constituyentes, de poco servirá haber discutido sobre presidenciales”, insistió, mencionando que “por todo lo anterior, creemos que lo mejor es que concurramos a unas primarias legales sin exclusiones, con todas las fuerzas y movimientos que estén por la unidad y la convicción de derrotar a la derecha”.



En la misma línea, recalcó que “lo hemos dicho y lo repetimos. A menos de dos meses de la elección de constituyentes, toda nuestra fuerza y energía debe estar puesta ahí. Cada segundo que le dedicamos a pensar en preprimarias es un segundo de ventaja que la derecha nos saca para avanzar en su afán por bloquear cambios en la Convención”.



“Trabajamos por décadas por llegar al momento en que deberíamos elegir a las y los ciudadanos que redactarán nuestra nueva Constitución. Hoy, a menos de dos meses de la votación clave, el progresismo empieza a pensar en preprimarias presidenciales. Las vallas se saltan de a una, y la próxima es el 11 de abril”, apuntó Lagos.



Respecto a las primarias legales acotadas, el líder del PRO afirmó que “ser progresista es mucho más difícil que no serlo. Llegar a acuerdos amplios también”.



“No es momento de ponernos anteojeras para mirar solo hacia adelante; debemos mirar también hacia los lados y lograr la más amplia de las coaliciones”, reiteró, destacando que “realizar primarias legales únicamente entre sectores más progresistas de la oposición, sería darle en el gusto a los conservadores, que luchan por vernos divididos”.



“Debemos aprender de las enseñanzas de las más recientes elecciones”, sostuvo.



Por último, remarcó que “entendemos que haya partidos que prefieran privilegiar sus identidades propias, pero no lo compartimos. O ganamos todos juntos o perdemos separados”.



“Es un mantra de las y los progresistas: solos se llega más rápido, pero juntos se llega más lejos. Las primarias legales acotadas buscan ganancia a corto plazo y olvidan que a fin de año enfrentaremos nuevamente a una derecha unida”, subrayó.