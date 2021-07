Provoste criticó al Gobierno en la cuenta pública del Senado: acusó “hiperfocalización”

El Senado y La Cámara de Diputados y Diputadas realizaron este jueves su séptima cuenta pública, en una ceremonia que cuenta con aforo reducido y la presencia remota de algunos parlamentarios. La instancia tuvo como principales actores al presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN), y su par de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC), en medio del anuncio de su eventual candidatura presidencial.



En su discurso, la legisladora se refirió a la crisis sanitaria del Covid-19 y señaló que “si hoy rindiéramos un minuto de silencio por cada uno y una de nuestros muertos por la pandemia, guardaríamos silencio por 24 días, más de 580 horas”.



Provoste admitió que en su periodo como presidenta del Senado ha tenido “tensiones evidentes” con el Ejecutivo, acusando que “se transformó en una constante la crítica vacía e instrumental del Gobierno a cualquier diferencia que se manifestara aquí en el Congreso Nacional, que es un poder del Estado democrático y deliberante por excelencia”.



La senadora emplazó al gobierno de Sebastián Piñera asegurando que “más que entender la realidad, el buen gobierno tiene que administrar y gestionar iniciativas para resolver los problemas de la gente. Sin embargo, le ha costado entender la gravedad de los problemas que viene sufriendo la población”.



“Tras duros meses de confinamiento e inactividad laboral y productiva, cerca de la mitad de los hogares no había recibido ayuda alguna del Estado. Siete de cada diez hogares más pobres no había accedido al Ingreso Familiar de Emergencia. El Gobierno había perdido el foco de la focalización social”, añadió.



“De no haber sido por los tres retiros (del 10%) las personas no habrían podido hallar alivio a los apremios de la crisis y la ingobernabilidad política que se habría hecho aún más insostenible”, sentenció.



También declaró que “los ejercicios dialécticos desplegados para convencer al Gobierno han sido largos y extenuantes y, muchas veces, infructuosos. Si tuviéramos que resumir en tres palabras el talante mostrado por la actual administración frente a la crisis, serían ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas”.



Provoste recordó que “el Postnatal de Emergencia es un ejemplo más del difícil entendimiento con el Ejecutivo. Baste recordar el trato inaceptable del que fue objeto la expresidenta de la corporación, senadora Adriana Muñoz, cuando defendió con racionalidad y convicción la necesidad de esta legislación”.



Y entre otros puntos, la legisladora se refirió al proyecto de indulto para los detenidos en el marco del estallido social, indicó que “no debemos temer al debate parlamentario. No podemos eludir la deliberación democrática que es camino de la racionalidad y el entendimiento que conduce a la justicia y a la paz (…) ofrezcamos una salida política a un problema real que se agudiza con el correr del tiempo”.