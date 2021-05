Provoste descartó candidatura y la DC no llevaría presidenciable a las primarias

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, descartó una vez este miércoles ser candidata presidencial de la DC luego que Ximena Rincón depusiera su candidatura.

A 6 horas para el cierre de las inscripciones en el Servicio Electoral (Servel) para las primarias legales, la decisión de la titular de la Sala implica que la Democracia Cristiana no participará en los comicios del 18 de julio.



“He resuelto continuar por este camino, desde mi actual rol, para seguir aportando a la unidad política y social se nuestro sector, seguir escuchando con seriedad y aprendiendo de Chile y de su gente”, indicó la parlamentaria, desechando su aspiración al sillón presidencial, por ahora”, indicó la senadora desde el Congreso, dejándole la puerta abierta a su candidatura en primera vuelta.



Provoste respaldó a la nueva dirigencia de la DC después de la renuncia de Fuad Chahín: “Agradezco la confianza de la DC y de la presidenta Carmen Frei para pedirme estar disponible ante los desafíos que Chile demanden”.



“Sus máximos dirigentes han demostrado conciencia de los momentos complejos que tiene el país. Tal como señalé en la tarde de ayer, los resultados del fin de semana nos deben hacer reflexionar a los partidos, a los que creen haber ganado y a los que fueron derrotados”, agregó.



Pese a posicionarse como una de las figuras políticas mejor evaluadas, Provoste aseguró que “una decisión responsable para la DC sería esperar un tiempo, escuchar a la ciudadanía y a sus bases. Entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país. En un escenario de rencuentro del progresismo con chile, no solo yo, otros y otras estaremos siempre disponibles para servir”.



“Tengo la convicción de que la oposición requiere unidad de propósitos. Y esa unidad no se logra con improvisación, sin ser capaces de construir una plataforma programática en común”, agregó, haciendo un guiño a los sectores de la oposición.



Provoste agregó que “los chilenos y chilenas debemos afrontar la gobernación del país. Para ello debemos recuperar la gobernabilidad y la paz social que el gobierno ha destruido. Sin unidad política y social, esta reconstrucción será imposible”.



“Las cosas tienen su tiempo y cada día tiene su afán. hoy debemos construir unidad y escuchar de manera sincera al país, no pensar en aventuras ni candidaturas personales, por mucho que los plazos presionen. la centroizquierda debe generar condiciones que le permitan ser alternativa de gobierno antes de inscribir candidaturas”, complementó.



Recordemos que la presidenta del Senado apareció como el político mejor evaluado en la última encuesta Cadem con un 57%. Mientras, Ximena Rincón marcó un 39% de aprobación y un 49% de desaprobación.