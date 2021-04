Provoste desechó opción presidencial: “Hay muchos candidatos en la oposición”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), descartó estar considerando una candidatura presidencial tras los comentarios que devinieron de su rol en las negociaciones por el tercer retiro, donde la parlamentaria alineó a la oposición y defendió el proyecto de reforma que terminó refrendando el Tribunal Constitucional, a través del rechazo al requerimiento del Gobierno que buscaba frenarlo.



Según la senadora, el rol que cumplió se debió sólo a estar “desempeñando una tarea” como presidenta de la Cámara Alta, además de afirmar que “nunca me he caracterizado por utilizar una responsabilidad para otro fin”, por lo que desechó cualquier aspiración de llegar a La Moneda.



“Hoy día la oposición tiene una cantidad importante de candidatos y candidatas que van a un proceso de primarias, nosotros trabajaremos por una más amplia unidad en la oposición para llegar con una candidatura única a noviembre, y nuestra candidata para ese proceso es la senadora Ximena Rincón”, sentenció Provoste, agregando que está dedicada totalmente a representar a la Región de Atacama hasta el año 2026.



“Agradezco las muestras de cariño, pero hoy estamos dedicados 100% a la tarea que nuestros pares nos han entregado que es la conducción de la mesa del Senado”, sostuvo.



Respecto al futuro de las ayudas sociales en tiempos de pandemia, la legisladora aseguró que los caminos aún están abiertos para negociar con el Gobierno en pos de que no existan nuevos retiros de fondos de pensiones.



“Nosotros lo hemos señalado una y otra vez, nos parece que la lógica del ‘sálvense con sus propias uñas’ no es lo que nos representa, ni es parte de los valores de la centroizquierda ni del progresismo en el país. Por lo tanto, hemos apoyado esto como medidas excepcionales”, declaró Provoste, quien hizo hincapié en que “ya en el tercer retiro tenemos más de 3 millones de chilenos que no tienen más que retirar, ni en las administradoras de fondos de pensiones ni en sus fondos de cesantía”.



Por tal motivo, reiteró su disposición a avanzar en las conversaciones para establecer un mecanismo de “renta básica universal”, al que catalogó de “solidario, ágil, expedito y que tiene el criterio de universalidad y no el de la desconfianza con las familias, como lo plantea el Gobierno”.



“Queremos hacer un llamado nuevamente para que más allá del nombre, seamos capaces de tener un instrumento que de seguridad a las familias que les permita subsistir con dignidad en este tiempo de crisis”, aseguró.



Asimismo, la senadora confirmó que dentro de la oposición hay disponibilidad para tramitar con celeridad el proyecto complementario que impulsará el Gobierno, el cual incorpora bonos para personas que tengan saldo cero en sus cuentas previsionales, aunque enfatizó en sus reparos de que los fondos vayan a dar a las cuentas individuales de cotización previsional.



“Estaremos disponibles para tramitar con mucha celeridad para los compatriotas no tenían nada que retirar. En la iniciativa del Gobierno se planteaba como un bono de 200 mil pesos. Nosotros sentimos que la renta básica universal es más amplia que esa, pero vamos a tramitarla con celeridad. Lo ideal para nosotros era ocupar un mecanismo como la Cuenta RUT, para no dar más recursos a un sistema agotado como las AFP”, cerró.