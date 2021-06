Provoste por su alza en resultado de Cadem: “No nos embobamos por encuestas”

“Si de repente hay algo que yo no soy partidario tengo que decirlo, las personas irán viendo, pero eso es todo. Yo no me enfoco en este lado, sino en el otro. Mi interés es ganar la elección presidencial y creo que mi verdadero adversario, porque aquí no hay enemigos, es Daniel Jadue (PC)”, remarcó este lunes el candidato presidencial de la UDI.