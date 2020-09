Provoste: “Se quiere forzar la reactivación a costa de la salud de las personas”

La senadora DC, Yasna Provoste, se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a propósito de los insistentes llamados a poner en marcha el funcionamiento de jardines y colegios en medio de la pandemia.



Briones señaló que le llamaba la atención “lo muy ausente que está en el debate el daño permanente que estamos generando en esos chicos que no pueden retomar sus actividades en las escuelas, eso genera una brecha de desigualdad enorme (…) Llama la atención que los sectores que más reivindican los asuntos de desigualdad no hayan levantado la voz en esta materia, es absolutamente inmoral que estas brechas de desigualdad sigan aumentando”.



Al respecto, la senadora Provoste replicó que “lo inmoral sería aceptar que se exija a mujeres volver a trabajar y enviar a niños y niñas a jardines sin mínimas condiciones sanitarias. Inmoral es un Gobierno que no ha tomado medidas serias ni en el transporte público ni en jardines, y quiere forzar la reactivación a costa de la salud de las personas”.



En la misma línea, Provoste continuó señalando que “este Gobierno no ha aumentado la entrega de computadores a estudiantes durante los seis meses que van de clases a distancia, y además veta una ley que aseguraba conectividad gratuita a internet al 60% de estudiantes más vulnerables del país. Las brechas se superan con medidas oportunas y eficientes”, expresó.