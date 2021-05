Provoste tildó de “débil” anuncios del Ejecutivo: “Demuestra que el valor del diálogo tiene poco espacio para el Gobierno”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), catalogó como “débil” la propuesta del Presidente Piñera de ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia a la totalidad de los inscritos en el Registro Social de Hogares, además de entregar un paquete de apoyo a las pymes afectadas por la pandemia.



Inmediatamente después del anuncio del Mandatario, la parlamentaria remarcó que “son débiles para las familias, para las empresas de menor tamaño, para aquellos que creemos que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor”.



“El Presidente no dijo una línea respecto a las medidas sanitarias y de cómo se van a financiar respecto estas medidas. La propuesta de la oposición era clara en cuanto a medidas y financiamiento, demostrando que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real y que tiene mejor gobernabilidad. La única efectividad de este anuncio es que la ayuda llega a la línea de la pobreza efectiva”, agregó.



Provoste sostuvo que “recordemos que el Presidente demoró el anuncio porque tenía que esperar a su coalición, Chile Vamos, cuya propuesta estaba muy debajo de lo que el Gobierno anunció. Sus partidos habían propuesto una línea más baja de lo que anunció el Gobierno. En nuestro opinión, la línea de sobrevivencia no resuelve el problema de las familias, de manera que estas puedan quedarse y cuidarse en sus casas. Por esto es que avanzamos un 30% más en el criterio de la suficiencia para abordar aspectos que nos parecen centrales en la dignidad de las personas”.



“Como lo dije hace algún tiempo, este Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Cuando todos hemos sido testigos del aumento en las cifras de contagios en los últimos 6 días, el Gobierno dice que este IFE será en junio, julio y agosto, claramente insuficiente. Dice que será universal pero a continuación dice que no lo será y que va a excluir a un porcentaje del Registro Social de Hogares. Dice que va a ser rápido pero luego habla de la postulación. Y estamos convencidos que postular a los beneficios es un fracaso al transformarse en una barrera de entrada insalvable para muchos”, sentenció.



Respecto a la ayuda a las pymes, la parlamentaria acusó: “Como oposición hemos propuesto subsidio de 3 mil millones de dólares, y el Gobierno poco más de mil, a la vez que el Gobierno solo propuesto mil, además de restricciones que conoceremos en el Congreso”.



“Efectivamente este es un Gobierno que no quiere ni sabe escuchar a las pequeñas y medianas empresas, que parece que con suerte se puede colocar de acuerdo entre ellos y su bloque oficialista. Este anuncio demuestra que el valor del diálogo tiene poco espacio para el Gobierno”, sostuvo.



Consultada por la posibilidad de presentar proyectos propios, la legisladora DC señaló que “nos encantaría, pero tenemos que esperar a la Convención Constituyente. Esta Constitución que nos rige impide a los parlamentarios presentar iniciativas que impliquen gastos”.



“Esta propuesta claramente es insuficiente y no logra entender los mínimos comunes para la ciudadanía. Hace un año, la oposición acá en el Senado le planteó al Gobierno que la ayuda debía ser en la línea de al pobreza. En este momento, el Gobierno nos tildó de locos. Pasó un año y a partir de la unidad de la oposición, el Gobierno se ha movido a la línea de la pobreza”, cerró.