Provoste y propuesta de “mínimos comunes” de Chile Vamos: “Son regateos y ayudas mezquinas”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), se refirió la tarde de este martes a la propuesta de Chile Vamos sobre los “mínimos comunes”. Desde el Congreso acusó que más que una propuesta, fue una “puesta en escena” de parte del oficialismo.



“Después de 24 días en que nos hemos reunido a petición del Gobierno en una situación crítica para el país, producto de reiterados errores e improvisaciones en la política sanitaria, lo que hemos visto la noche de ayer es que los partidos de Chile Vamos hacen una puesta en escena”, aseveró.



A sus críticas agregó que “lo que han propuesto en el marco de ‘mínimos comunes’ no agrega ninguna novedad, nada nuevo respecto a las propuestas que el propio Gobierno ha venido desarrollando. Chile Vamos deja al 85% de los hogares bajo la línea de la pobreza, esa es la propuesta del oficialismo. Además declara la universalidad de beneficios, pero repone la postulación como requisito previo para recibir apoyo estatal, es decir, mantiene las barreras de entrada para aquellas personas que no tienen conectividad o simplemente que tienen analfabetismo digital también las excluye”.



Continuó indicando que “esperamos que lo de anoche no haya sido una operación comunicacional más, que no sea usado por el Gobierno para enviar proyectos que vuelvan a la lógica del regateo o en esta lógica de ayudas mezquinas a la comunidad en un momento tan complejo como el que se está viviendo. El Presidente Piñera tiene que entender de una vez que el país no está en condiciones de seguir soportando su eterna especulación”.



Asimismo señaló que la propuesta de la oposición “dista mucho de lo que ha presentado el oficialismo”. “Hemos sido muy claros que las necesidades de las familias no se negocian y lo que esperamos es que los proyectos del Gobierno lleguen con prontitud y ojalá que no se acerquen a las propuestas que ha hecho Chile Vamos”.



Para finalizar indicó que como oposición realizaron un trabajo participativo que les llevó nueve días, destacando la transparencia del proceso. “Fue un debate muy amplio que además fue público y transparente, en donde la ciudadanía pudo ver cuáles eran los temas que se discutían y cuáles eran las posiciones que defendía cada uno de nosotros. Nuestra propuesta contrasta de manera muy nítida con la propuesta que ha presentado el oficialismo, que hasta el día de hoy no sabemos quiénes han participado”, puntualizó la senadora.