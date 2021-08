Provoste y proyecto de aborto: “Se quiere hacer de esto un tema electoral”

La presidenta del Senado y candidata presidencial, Yasna Provoste (DC), se refirió a los emplazamientos que recibió de su rival en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, Paula Narváez (PS), respecto al proyecto que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación.



La situación se enmarca al rechazo de la Comisión de Mujer y Equidad de Género a la idea de legislar la iniciativa, donde el voto decidor fue de la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez.



Por ello, desde Viña del Mar, Narváez indicó que la DC “desde hace tiempo ha tenido sectores que no han impulsado las transformaciones y los cambios de manera decidida” y que Provoste representa “a un partido que ha tenido esta vacilación respecto de su compromiso para llevar adelante las transformaciones que hoy día Chile exige”.



Provoste remarcó que el proyecto aún debe ser votado en la Sala y lamentó que se esté intentando transformar la propuesta de aborto “en un tema electoral”.



“Esto es una comisión, eso no inhibe que el proyecto pueda ser visto en la Sala, aquí pareciera que se quiere hacer de esto un tema electoral. Y a mí me parece que respecto de situaciones que son tan complejas para las mujeres, no se puede hacer de este un tema electoral. Muy por el contrario, tenemos que ser capaces de actuar con celeridad, de actuar con seriedad”, indicó.



Además, la parlamentaria remarcó su apoyo a la medida: “Nosotras vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que los votos mayoritarios estén disponibles para sacar adelante esta iniciativa (…) El país sabe cuál es nuestra postura respecto de estos temas, nosotros entendemos que hoy día nuestro país tiene que avanzar en transformaciones que sean profundas y que coloquen a las mujeres en el centro de nuestra tarea”.



“En materia de derechos sexuales y reproductivos, lo hemos señalado, nuestra postura es absolutamente clara respecto de que este es un tema de Derechos Humanos, y que uno no puede imponer su fe, su forma de mirar la vida, entendiendo que aspiramos a responsabilidades de Estado”, añadió.



