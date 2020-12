“Puentes de Luz”, el libro que busca guiar el tránsito por el oscuro camino de la pandemia

Carolina Ramírez Alcoholado es una terapeuta espiritual, casada y madre de cuatro hijos. Su vida no tendría nada de particular si no fuera porque a veces necesita imperiosamente sentarse a escribir y darle forma a esos mensajes que se instalan en su mente y no desaparecen hasta que ella los plasma en un papel en blanco.

Hace tres años, una tarde cualquiera, se sentó en el jardín de su casa a escribir y se dio cuenta que lo que quedaba registrado en esas hojas era una canalización. Es decir, los mensajes que seres sutiles o conciencias más elevadas le soplaban. Escribió día y noche con disciplina, haciéndole caso a su intuición y a su espíritu.

Fue así como nació el libro “Puentes de Luz”, que acaba de publicar, y cuya pretensión –remarca- es que se transforme en un “manual práctico para la vida cotidiana”, en un texto de consulta para atravesar de manera más armónica la pandemia, este tránsito de oscuridad que ha cambiado nuestras vidas.

Este “manual de luz”, editado por Rocío Fernández Suárez, plasma los mensajes de Jesús El Cristo y de maestros ascendidos como Saint Germain o el Maestro Osho. “Este libro es un aporte más para estos tiempos planetarios de gran despertar de la consciencia, donde se nos llama a transformarnos en seres humanos divinos”, dice la autora.

ESCRIBIR DESDE “LO MÁS PROFUNDO”

Desde que era niña –tiene 47 años- Carolina ha recibido información de los seres de alta vibración y nunca se ha cuestionado por ello, reconoce. Eso la llevó más tarde a estudiar distintas terapias energéticas de sanación.

“Toda mi vida he recibido información de seres sutiles o conciencias más elevadas, por lo que siempre lo vi como algo natural y nunca me lo cuestionaba. Además, cuando uno es más pequeña, la información o experiencias espirituales que vive corresponden a la edad que se tiene, por lo que entonces son sucesos que se pueden manejar y comprender en esos tiempos, y que jamás provocarían temor o miedo. El tener contacto con estas energías siempre trae alegría y paz al corazón, por lo que nunca sentí temor y tampoco me intrigaba, simplemente lo veía como algo normal. A medida que fui creciendo, estas experiencias fueron cambiando y acomodándose a mi etapa de consciencia y edad, hasta que de a poco fui asumiendo completamente esta parte de mí”.

Pese a que siempre ha recibido mensajes de diversas formas, generalmente mientras escribe, el 2017 fue el punto de inflexión y percibió con mucha más claridad esa comunicación de amor y sabiduría que debía transmitir. “Todo ocurrió un día que sentí una intensa necesidad de escribir que venía desde lo más profundo de mí”, señala.

Carolina (Instagram: @carolina.terapeuta) no podía anticipar en ese momento que se estaba gestando un movimiento planetario y que se avecinaba una pandemia que obligaría al mundo entero a estar confinado y a repensar sus existencia y cotidianidad. “Siempre intuí que había algo, pero a partir de que recibí toda esta información, que sigo incluso canalizando hasta el día de hoy, comprendí todo lo que se estaba moviendo. Percibía que debíamos enfrentar tiempos de cambios para que despertara la humanidad y se gestaran transformaciones en ella, pero nunca supe la forma en la que ocurrirían hasta que comenzó a manifestarse todo. Ahora lo veo con claridad”.

En la actualidad la terapeuta continúa canalizando mensajes que contienen diversos propósitos e informaciones.

Desde que comenzó a escribir –admite- sabía “que había un propósito mayor con los mensajes profundos y llenos de amor que recibía. Sabía que debían ser entregados, por lo que decidí lanzar ‘Puentes de Luz’ para que estas enseñanzas pudieran llegar a las manos de todos aquellos que están listos para sintonizar”.

“El objetivo principal del libro es poner en práctica en nuestra vida cotidiana toda esta amorosa sabiduría y enseñanza para que seamos cada día más conscientes de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea”, pone de relieve.

UN CÓDIGO DE LUZ VIBRANTE

¿Qué significa el símbolo de la portada?

-La portada del libro es un sol porque así me fue indicado en una canalización. Está gestado desde ese nivel de consciencia solar. Este sol es un código de luz vibrante. Siempre está irradiando su energía para expandir e iluminar las conciencias. Es por ello que se recomienda tener el libro cerca de uno, por ejemplo en el velador, para que así su luz pulsante nos irradie siempre, incluso cuando dormimos. Como dijo el maestro Jesús, es un punto de luz en el hogar.

Tú aseguras que el libro se puede leer como oráculo también.

-Cuando con Rocío Fernández (la editora) estábamos revisando el libro antes de mandarlo a la editorial, nos dimos cuenta de que además de poder leerse de inicio a fin, como se hace habitualmente, también podía ser usado como oráculo espiritual. Vimos que se puede abrir el libro en cualquier página y recibir para ese preciso momento en que se abra, las palabras llenas de amor y sabiduría, correctas y perfectas para ese instante.

“Para todas aquellas almas despiertas, a las que están por despertar y a las que despertarán, ‘Puentes de Luz’ les ayudará guiándoles en su vida para desarrollar el mayor bien para sí mismos”, completa la autora.