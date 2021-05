Pugh: “No se puede reformar a Carabineros sin Ministerio de Seguridad Pública”

El senador por Valparaíso, Kenneth Pugh, se refirió este sábado a una posible reforma a Carabineros e insistió que primero debe crearse el Ministerio de Seguridad Pública.

“El pasado 27 de abril se conmemoró el 94° aniversario de Carabineros y todos los discursos oficiales se refirieron a la reforma y modernización de esa institución policial, reforma y modernización que apoyo, pero que es imposible que por sí sola satisfaga las necesidades de seguridad que nuestra sociedad clama desde hace tanto tiempo. El problema está en la definición del problema. Es el sistema de seguridad pública el que no da el ancho y Carabineros y la PDI son una parte de ese sistema que quedó obsoleto por la vertiginosa evolución del delito en todas sus formas”.

El parlamentario recordó que “en la actualidad es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el encargado civil y político de constituirse en la máxima autoridad en la lucha contra el delito, la protección civil de la ciudadanía y el control del orden público. Además, tiene responsabilidades por la conducción política del desarrollo regional y a contar del 16 de mayo próximo tendrá la tarea adicional de establecer las relaciones políticas con los Gobernadores Regionales elegidos”.

“La primera prioridad del Ministerio es política, toda vez que es el Ministerio de mayor jerarquía y orden de precedencia y lidera las políticas públicas en todo el país. Su segunda prioridad es económica, materializando los apoyos y asignando los recursos para los programas nacionales en las regiones a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Después de esas prioridades aparece el orden público y la prevención del delito y la protección civil de la ciudadanía. La especialización del Ministerio del Interior es política y lo que necesitamos en la conducción de la lucha contra el delito, la preservación del orden público y la protección civil de la población es un ministerio técnico, profesional y especializado”, explicó el senador, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta.

Según Pugh, “la urgencia de contar con un ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil, con dedicación exclusiva al primer problema que preocupa a la ciudadanía, es manifiesta y evidente. No se puede esperar un mejor control civil sobre las instituciones si no tenemos personas especializadas en procesos de planificación específicos, para el desarrollo de fuerzas y capacidades, y dirigir los procesos operacionales. Si hablamos de liderazgo civil sobre las policías, ese liderazgo tiene que reformarse desde arriba. Tiene que capacitarse, no se puede liderar lo que no se conoce, especialmente en un mundo digital donde no basta el discurso político, hay que saber. Si hemos venido hablando de la modernización de Carabineros, no podemos no hablar de modernización de la estructura político-administrativa que los cobija y le da las tareas”.

“Pero el nuevo ‘Ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil’ no solo deberá preocuparse del quehacer policial. Tiene que liderar la urgente transformación del Estado para proveer de ciberseguridad al funcionamiento del Estado como un todo y ciberprotección a una sociedad cada día más dependiente de las redes digitales e infraestructura crítica y sus datos. Es imperativo, en este contexto, la modernización de la ONEMI para transformarla en la Agencia de Protección Civil con real capacidad operativa y coordinadora de las capacidades polivalentes multi agenciales de todos los instrumentos del Estado. No es Carabineros. Por lejos no es Carabineros, es el sistema completo de cómo el Estado da respuesta al clamor ciudadano por seguridad, protección, prevención del delito y no solo contra las amenazas y riesgos del pasado, sino con una mirada dinámica e integradora de futuro”, puntualizó.

“El actual sistema no da el ancho, no funciona bien y requiere con urgencia ser reformado, modernizado, especializado, tecnificado y llevarlo a la altura de los desafíos del siglo XXI“, finalizó.