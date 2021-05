Pulso Ciudadano: Lavín, Jadue y Jiles encabezan las preferencias presidenciales

La encuesta Pulso Ciudadano, cuyos resultados fueron difundidos este miércoles, da cuenta que la aprobación del Presidente Piñera no registró una variación significativa, con relación a la medición de la segunda quincena de abril, pasando de 11,9% a 9,8% en la primera quincena de mayo, mientras que la desaprobación es de 79,1%.



La aprobación del gabinete es de un 12,3%, + 0,8 puntos con relación a la segunda quincena de abril (13,1%), mientras que la desaprobación es de 74,6%.



En relación a la carrera a La Moneda, respecto a las preferencias presidenciales en menciones espontáneas, lidera Joaquín Lavín (14,8%), seguido de Daniel Jadue (13,3%), Pamela Jiles (10,2%), Evelyn Matthei (5,6%), José Antonio Kast (3,2%), Sebastián Sichel (3,4%), Yasna Provoste (2,1%), Heraldo Muñoz (2,8%), Beatriz Sánchez (1,8%), Gabriel Boric (1,7%) y Leonardo Farkas (1,7%).



Sin embargo, en el segmento votante probable (55,7% de la población) de las futuras elecciones presidenciales de noviembre, Jadue lidera con un 19,2%, seguido de Lavín con un 13,5%, Jiles con un 8,7%, Matthei 7,7%, Kast 5,0% y Provoste 3,6%.



En otro aspecto, posterior de los resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo y la composición final de la Convención Constitucional elegida, un 50,4% de la población tiene mucha confianza de que Chile logrará tener una nueva Constitución que represente el sentir y aspiraciones de todos los chilenos.



Asimismo, un 60,3% de la población evalúa como muy bueno/bueno la organización del Servicio Electoral (Servel) para el proceso de votación del 15 y 16 de mayo.



Entre las personas que no fueron a votar este fin de semana, las principales razones son: estaba inscrito en otro lugar y no pude viajar 18,5%, demasiadas elecciones y no tenía claro cómo votar 14,2%, no podía dejar la casa/departamento solo 11,1%, no me interesa la política 11,0%, no tenía tiempo, debía hacer otras cosas 8,2%, no me interesaba esta elección 7,3%, no tenía con quién dejar a mis hijos 6%.



En cuanto a la preocupación por la pandemia, un 62,6% está de acuerdo con la posibilidad que el gobierno implemente un “Carnet Verde” para quienes ya se han puesto las 2 vacunas contra el Covid-19.



En la misma línea, un 53,3% de la población está muy de acuerdo/de acuerdo con que el gobierno siga manteniendo el Toque de Queda como medida para controlar el contagio de la pandemia.



Finalmente, un 61,6% de la población mayor de 18 años indica que ya se vacunó con la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y un 49,7% indica que se ha puesto la segunda dosis.