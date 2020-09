Punta Arenas: Jueza de Familia retuvo $1.300 millones por pensiones de alimentos

La jueza presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Katherine González, informó que se han cautelado aproximadamente 1.300 millones de pesos por concepto de deudas de alimentos del proceso de retención del 10% de fondos previsionales.



La magistrada explicó que el tribunal ha dictado 1.374 resoluciones o cautelares de inmovilización de los fondos previsionales, de las cuales ya se han liquidado 986, quedando por lo tanto 388 aún en proceso.



Respecto al procedimiento, el administrador Jorge Miranda detalló que, a partir del lunes 14 de septiembre -fecha en que el juzgado recibió información de las AFP sobre las solicitudes de retiro realizadas- se comenzó a oficiar a estas instituciones respecto al monto exacto que se les debe retener a aquellos solicitantes que adeuden la pensión alimenticia.



Posteriormente esos dineros tenían que ser depositados en las cuentas de ahorro respectivas de las causas de alimentos. “Es un proceso que está en desarrollo, pero que requiere tiempo”, precisó.



“El número de resoluciones crece diariamente porque el tribunal no sólo realiza liquidaciones correspondientes al 10% del retiro de fondos previsionales, sino que se incorporan nuevos requerimientos por incumplimiento de pago de alimentos”, explicó la jueza González,



Agregó que en esta etapa se debe verificar la existencia de deuda en el juzgado de Punta Arenas y en otros tribunales, “por lo que el proceso es un poco más engorroso o detallista que las primeras cautelares”.



La magistrada recalcó que, si bien el tribunal inició el proceso de pago, la modificación legal no permite que se ordene de oficio la retención del ahorro previsional si es que el afiliado no la ha pedido. “Le pido a la comunidad que no caiga en errores respecto a la interpretación de la norma”, indicó.



También aclaró que la retención del 10% no implica que los saldos pendientes desaparezcan. “El tribunal seguirá haciendo gestiones para obtener el cumplimiento forzado de los alimentos”, dijo.