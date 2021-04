“Quedan como reyes“: Siches llamó a que millonarios chilenos lideren impuesto a los “súper ricos”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió al ranking de la Revista Forbes la cual reveló los nombres de los multimillonarios que durante 2020 aumentaron su patrimonio.

En dicha lista elaborada por el medio internacional reveló que el 2020, algunos multimillonarios que incrementaron en 5 millones de dólares su fortuna, cifra histórica nunca antes vista.

En tanto en Chile, entre los nombres que lideran se encuentran la familia Luksic (US$ 23.300 millones), Julio Ponce Lerou (US$ 4.100 millones), Horst Paulman (US$ 3.300 millones), el presidente Sebastián Piñera y su familia (US$ 2.900) y Roberto Angelini (US$ 2 mil millones).

Estas fortunas presentaron aumentos importantes con respecto al año anterior, y que se dio a conocer mientras está en discusión en el Congreso el proyecto que fija un impuesto a “los súper ricos”.

De este modo, Izkia Siches escribió en su cuenta de Twitter que los mismos súper ricos deberían liderar el proyecto: “Dejan a todos offside y quedan como reyes“, escribió.