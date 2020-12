Cámara aprueba informe de Comisión Mixta sobre ley de Migraciones y RD amenaza con acudir al TC

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe emanado desde comisión mixta y devolvió al Senado el proyecto de Migración y Extranjería, que había sido enviado a la instancia al haber divergencias en lo despachado por ambas cámaras.



El documento se aprobó con 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones, solicitando además una votación separada respecto al artículo 8º transitorio del texto, que permitiría la regularización de extranjeros que hayan ingresado a Chile por pasos habilitados antes del cierre de fronteras. En cambio, quienes no hayan cumplido con uno de esos requisitos deberán dejar Chile, volver a sus países y tramitar su documentación de forma normal.



No obstante la aprobación del texto emanado de la mixta, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, realizó reserva de constitucionalidad y confirmó que recurrirá con el proyecto de ley al Tribunal Constitucional, señalando que existe una contravención a lo expresado en la Carta Fundamental, y que el texto iría en contra de los derechos de niños, niñas, adolescentes y trabajadores.



Según Pérez, existe una falta grave en el hecho de que el artículo 132 del proyecto de ley no garantice el derecho de menores no acompañados “y los exponga a ser expulsados del territorio nacional y rechazados en la frontera”, así como tampoco asegura el derecho a reunificación familiar, “infringiendo de esta manera el artículo 19, número 1, 3 y 7, letra C de la Constitución”.



El texto pasó ahora a consideración del Senado, antes de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación.