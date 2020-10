Recriminaciones en la oposición tras fracaso de libelo contra Mañalich

Tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, este martes reinan las recriminaciones en el bloque de oposición.



El libelo acusatorio necesitaba 78 votos para avanzar al Senado, pero solo logró 71, contra 73 votos contrarios y siete abstenciones.

La bancada DC está en el centro de las críticas opositoras, ya que Jorge Sabag (DC) votó en contra, mientras que los falangistas que se abstuvieron fueron: Gabriel Silber y Daniel Verdessi, así como el independiente, ex DC, Pablo Lorenzini. Tampoco votaron Loreto Carvajal (PPD), Jaime Toha (PS) y los independientes, pertenecientes a la bancada DC, Pepe Auth y Fernando Meza.



Daniel Verdessi, jefe de la bancada DC, explicó que su partido “no firmó la acusación. En mi opinión, como médico, es que efectivamente no había una sola receta para enfrentar la pandemia, en todo el mundo se usaron estrategias diferentes”.



Sobre el ocultamiento de información, Verdessi añadió que “países como Inglaterra, Francia o España utilizaron la misma estrategia que Mañalich, paciente hospitalizado con PCR positivo, eso es considerado aceptable a nivel internacional”.



Verdessi añadió que si bien “hubo errores estratégicos, falta de trazabilidad, etcétera, en mi opinión no constituyen mérito para una acusación constitucional”.



A su vez, la diputada PR Marcela Hernando, quien expuso el libelo ante la Cámara, dijo que “lo que más me llama la atención son los votos de abstención”.



Criticó que el fracaso de la acusación es “una muestra debilidad” de la oposición “porque los argumentos fueron sólidos, datos objetivos los que fueron expuestos”.



Claudia Mix (Comunes), quien presentó la acusación, señaló que “como diputadas y diputados se nos acusa de no escuchar a la gente, de estar deslegitimados y de ser una de las instituciones en la que más desconfían las personas. Hoy nuevamente el Congreso le da la espalda a la ciudadanía”.



“Lamento el resultado, pero mi conciencia está tranquila, ya que las y los diputadas firmantes ejercimos nuestro rol fiscalizador e hicimos todo lo posible para que se asumieran las responsabilidades políticas frente a las miles de familias afectadas por el actuar de Mañalich”.



Finalmente, Camila Vallejo (PC) manifestó en Twitter que el rechazo a la acusación se da pese a que “las negligencias cometidas son evidentes. Espero que la justicia y el ministerio público puedan hacer más que el Congreso, que para variar queda al debe con lo que pide la ciudadanía”, en alusión a la querella que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.