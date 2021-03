Reforma de Pensiones: Diputados PS no respaldarán propuesta del Gobierno

Los diputados del Partido Socialista, Gastón Saavedra y Jaime Naranjo, advirtieron que no darán su respaldo a la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones.



A juicio de Saavedra, “con esta propuesta no se avanza en un pilar fundado en la seguridad social. Chile no necesita más AFP, la propuesta del Presidente insiste en entregar más recursos para estas entidades y por lo tanto no estamos dispuestos a respaldar el proyecto tal como viene”.



“Nosotros queremos mejores pensiones, sin letra chica y que sea universal, porque en el país la mayoría de los jubilados reciben pensiones de miseria y necesitan más plata ahora”, agregó.



Naranjo compartió que “la propuesta hecha por el Presidente Piñera profundiza el sistema, aquí solo hay una operación cosmetológica para maquillar a las AFP”.



“La propuesta que hace el Gobierno al país no representa lo que los chilenos quieren y hace modificaciones mínimas al modelo. Nosotros queremos cambios profundos”, concluyó.