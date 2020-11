Renato Acuña presenta su lista para competir por la presidencia del Colegio Médico

El doctor Renato Acuña presentó este domingo la lista “Más Médicos” que lo acompañará en la candidatura para presidir el Colegio Médico por los próximos tres años, compitiendo contra la actual presidenta del gremio, Izkia Siches, quien buscará la reelección.



El médico cirujano pediátrico remarcó que “estoy postulando básicamente porque creo que el Colegio Médico tiene que estar para todos los médicos, al servicio de los médicos y por los médicos. Basta de polarizaciones y de que el Colegio Médico esté tomado por un sector e impida que otro sector esté participando”.



Añadió que no quiere más politización en el gremio, apuntando que “yo no pretendo tener ningún cargo de elección popular en el futuro ni en el presente. Yo creo que eso hay que sincerarlo y me gustaría que el Colegio tenga una norma en que los dirigentes no puedan postular a cargos electorales en un período de seis u ocho años después de que hayan dejado los cargos. Creo que eso sería una señal muy clara y simple que uno le podría dar a los electores de que esto no es un trampolín político”.



Según remarcó, “esta lista de médicos es absolutamente transversal, en la que están entrando todas las fuerzas democráticas, y lo importante es obtener transparencia, el que todo el mundo médico se sienta en su casa, el poder conseguir cosas para los médicos, como, por ejemplo, un seguro con cobertura catastrófica, tratar de bajar las cuotas sociales y los sueldos de los dirigentes, y muy importante es que esto sea una familia y se sienta como una familia”.



Dentro de las propuestas de la lista, el candidato anticipó que se busca dotar a la entidad gremial de mayor transparencia en la gestión financiera, en los procedimientos y en las ideas. Además, promete trabajar en una nueva Ley Médica, crear un observatorio de trabajo y una línea 24/7 electrónica y telefónica para dotar de una asistencia permanente a los adultos mayores colegiados.



Para competir por el cargo, será acompañado por el doctor Álvaro Llancaqueo como vicepresidente, mientras que en la tesorería estará la doctora Carla Sacco. La lista es cerrada por los doctores Germán Ávalos y Ana Velozo, quienes serán los candidatos para secretario general y prosecretaria, respectivamente.



Las elecciones se llevarán a cabo entre el 10 y 13 de diciembre.