Retiran del mercado toallitas húmedas Huggies por presencia de bacteria

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó sobre el retiro voluntario del mercado de 92.943 unidades de toallitas húmedas de la marca Huggies por presencia de una bacteria peligrosa para personas con sistemas inmunes debilitados.



El ISP detalló que se trata de 3 productos cosméticos con registros sanitarios diferentes: Toallitas Húmedas Huggies Limpieza Efectiva, Toallitas Húmedas Huggies One & Done Limpieza Completa y Toallitas Húmedas Huggies Puro y Natural.



Kimberly-ClarK Chile, titular de los productos, informó al ISP que el retiro fue motivado por los resultados obtenidos por el fabricante en Colombia, a partir de un reanálisis de rutina en que detectó, para 30 series, la presencia de un microorganismo denominado Pluralibacter gergoviae.



Según el ISP, la bacteria carece de peligro para personas sanas, pero podría representar un riesgo para personas con sistemas inmunes debilitados.



También recalcó que el retiro solo afecta a las series descritas en las alertas publicadas en el sitio web del ISP, y no a otras series ni a otros tipos de toallitas húmedas de esta marca.



Por lo mismo, indicó el Instituto de Salud Pública, las personas que utilizan o han adquirido estos productos, primero deben revisar si el número de serie corresponde a las indicadas para el retiro de mercado. En caso de corresponder, por precaución, se recomienda no utilizar.



Finlamente, Kimberly-ClarK Chile informará al ISP, a través del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, los avances en el proceso de retiro del mercado de los productos.