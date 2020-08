Reunión de comunidades mapuche termina con disturbios en Curacautín

Con serios disturbios concluyó el trawun, reunión mapuche en la que participaron más de 50 comunidades en Curacautín, la que tenía por objeto fijar posiciones respecto del rumbo que ha tomado el conflicto de La Araucanía.



Si bien después del trawun la mayor parte de las comuneras y comuneros marchó pacíficamente en medio de la lluvia hacia el centro de Curacautín gritando consignas contra el racismo, un grupo provocó severos incidentes, lanzando pedradas a casas particulares, a locales comerciales, al municipio y realizando destrozos a monumentos de la plaza principal de la ciudad, lo que concluyó con barricadas y enfrentamiento con Carabineros, quedando cortado el sector El Puente, ingreso sur a la comuna.



Cuando los disturbios recién se iniciaban, el lonco Alberto Curamil hizo un fuerte llamado de atención a los comuneros. En imágenes que captó Eco TV -medio de Facebook-, Curamil habló frente a quienes marcharon, en el centro de la plaza de la ciudad, llamando a no pelear “entre pobres”.



“Es importante no confundir a nuestro enemigo, sabemos dónde tenemos que pelear, dónde tenemos que dar la lucha. Hay un territorio usurpado, están las empresas forestales, están los camiones que muchas veces contaminan nuestro territorio, pero acá en Curacautín también hay pobres”, señaló, en alusión a las agresiones que sufrieron casas particulares y locales comerciales por parte de comuneros.



“Tenemos que saber dónde pelear y dónde combatir. Hay que saber pelear, venimos hace rato con esta lucha, muchas veces uno se arriesga con este camino, pero esta lucha tampoco se va a terminar hoy.

Esto va a continuar, es un proceso más que nos tocó vivir. La mayoría de los que hemos luchado, que hemos estado en la batalla, hemos sido disparados, hemos visto caer a nuestros hermanos… Tenemos que saber conversar y saber dónde pelearles”, añadió.



Curamil insistió: “Vuelvo a decir en qué minuto y dónde tenemos que luchar, y contra quiénes. Porque este racismo lo vienen creando las empresas forestales y el gobierno”.



“Nos quieren hacer pelear entre nosotros como pobres, pero no vamos a caer en eso. No vamos a caer en las peleas entre pobres”, reiteró Curamil.