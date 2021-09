Ricardo Lagos y fin al secreto de Comisión Valech: “Pasa por encima del respeto”

El expresidente Ricardo Lagos, a través de un comunicado, dio a conocer su preocupación por las propuestas reglamentarias elaboradas por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional que resuelven revocar el derecho al secreto de la Comisión Valech.



En el escrito, el exmandatario señala que dicho planteamiento no solo es un “llamado a quebrar un compromiso del Estado de Chile” sino que “pasa por encima del respeto que debemos a miles de compatriotas en sus opciones de vida tras cruzar por los horrores de aquel tiempo brutal”.



“Nada obligaba a mi gobierno a crear una comisión especial para llegar al fondo de lo que habían sido las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, pero me pareció que (…) debíamos buscar la verdad (…) esta era una herida abierta en lo más profundo del alma de Chile y yo tenía la convicción de que era indispensable mirar de frente ese pasado”, agregó Lagos.



“Más alguno habrá pensado ¿qué seguridad tenemos de no ser víctimas otra vez si todo vuelve atrás? Por eso decidimos crear una Comisión con las garantías necesarias ante la cual se diera a conocer la verdad sobre el sistema de prisión política y tortura”, apuntó, para luego recordar que “más de 30 mil chilenos y chilenas dieron su testimonio durante el proceso y en nombre de cada uno de ellos, dije al entregar el informe completo al país: para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”.



Lagos precisó en su texto que dicho informe contiene 25 páginas en las que se informan los métodos de tortura, 198 páginas dedicadas a enumerar todos los lugares de detención en los que se realizó prisión política y tortura, siete páginas para los delitos sexuales vinculados a la mujer, perfil de las víctimas, 22 páginas y consecuencias de la prisión política y tortura. “Es como un viaje al infierno de Dante”, dijo.



“Para acercarnos a la verdad de la manera más fidedigna posible se garantizó a las víctimas que no sería publicado su nombre (…) que en muchos casos no quieren siquiera contar lo vivido sus familiares cercanos porque ese relato significa volver a abrir heridas tremendamente dolorosas”, aseveró.



“Por ello cuando se dice que hay un pacto de silencio con los militares para justificar el secreto en los informes no solo es una mala interpretación del documento sino que una falacia. El secreto es justamente un beneficio para las víctimas y no las podemos obligar a hacer público su testimonio”, sentenció el expresidente.



“Tengo la conciencia tranquila. Esta comisión debe ser respetada al igual que quienes hicieron posible este informe”, agregó.