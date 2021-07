Rincón criticó a la DC por nulo apoyo en carrera presidencial: “Es lo más duro que me ha pasado en la vida”

En marzo pasado la senadora Ximena Rincón decidió bajar su candidatura presidencial, tras no contar con el apoyo de la Democracia Cristiana, a pesar de haber ganado la primaria interna del partido.

“Esto es lo más duro que me ha pasado en mi vida después de la muerte de mi papá. Porque me desplegué, me endeudé, me desgasté físicamente, porque recorrí todo el país, porque no hay nadie que conozca mejor el partido que yo. Es súper injusto, me indigna. Me dan ganas de hacer pataleta, pero no”, expresó la parlamentaria en diálogo con revista Sábado.

“Yo sé que la política es sin llorar, pero no cuando tú has hecho todo correctamente, cuando respetas las normas. Ganas limpiamente y llega alguien, de fuera de tu partido y te dice: ‘¿sabes qué? Tú no me gustas, así que nosotros no vamos a competir si eres la candidata’, y mi partido en vez de decir: ¡váyanse a la punta del cerro!’ me dicen: ‘Ximena, tienes que defender al partido, así que tienes que declinar tu candidatura’. Me parece que no corresponde. No”, agregó.

De igual modo, fue consultada sobre lo que motivó el poco apoyo a su carrera presidencial. “Habían otros intereses detrás, de personas que estaban involucradas (…) aquí no hubo nadie, ninguna persona del partido DC que levantara la voz y dijera: esto es inaceptable. Nadie. Eso no se hace”, remarcó.

Por último, opinó sobre Yasna Provoste. “Creo que lo ha hecho bien en la conducción del Senado, no cabe duda. Logró instalar temas del minuto, cosa que no logró Nani (Adriana Muñoz) y le pudo poner la proa al gobierno y decir: “esto no da más, las cosas hay que hacerlas”. Ella logró dar con el tono y la fuerza en el minuto crítico, lo ha hecho muy bien y lo aprovechó. Así es la política, no tengo nada que recriminarle”, finalizó.