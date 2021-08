Rincón tras asumir la presidencia del Senado: “Hay una larga lista de pendientes”

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, dirigió sus primeras palabras tras ser ratificada en la presidencia de la Cámara Alta, donde sucederá a su par de partido y abanderada a La Moneda de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.



Acompañada de su predecesora, Rincón destacó que “hay una larga lista de tareas pendientes que tenemos que asumir” y que “hay muchas personas que lo han pasado mal, hombres y mujeres, las mujeres sobre todo, no solo por la pérdida de su trabajo, sino por una agenda recargada de cuidados que ellas deben asumir”.



“La agenda es larga y extensa. Es parte del trabajo del Senado con los acuerdos con los comités, que vamos a fijar semanalmente y obviamente le pondremos toda la celeridad que corresponda. Hemos sido ágiles en sacar todas las ayudas económicas que corresponda en la Comisión de Hacienda y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.



Consultada por diferencias con Provoste debido a su fallida candidatura a La Moneda, remarcó que “nunca ha habido diferencias con la senadora Provoste y el pasado es pasado. Hoy día tenemos un futuro hacia adelante que tenemos que trabajar si queremos materializar beneficios para hombres y mujeres de nuestra patria. La unidad es la única alternativa posible para ser exitosos”.



Respecto al acuerdo transpacífico conocido como TPP-11, el cual ha causado polémica respecto a su tramitación, Rincón explicó que “podríamos hablar largo, hay una constituyente que está revisando distintas materias en el país. Pero hay una reflexión previa, el mundo cambió y las relaciones internacionales del mundo tienen que ser abordadas de manera distinta. Si hay una lección importante de la pandemia dice relación con aquello”.



“Sin lugar a dudas, el país hoy día es un país distinto al que recibimos hace 30 años. Y creo que tenemos que tener la grandeza de ver todos los avances y los déficit, y a partir de eso caminar. Mis hijos no vivieron lo que yo viví cuando tenía la edad de ellos en la universidad, eran tiempos donde no había democracia, donde no podíamos protestar ni manifestarnos y habían sanciones y consecuencias. El país es otro hoy día y tenemos que ser capaces de reconocer nuestro pasado, en lo bueno y en lo malo. En las luces y en las sombras y hacer propuestas hacia adelante”, agregó.



En relación a la carrera presidencial, la parlamentaria reflexionó que “las candidaturas se definen por las ideas, por las apuestas que se pueden poner arriba de la mesa de cara a la ciudadanía. Esperamos que las candidaturas sean capaces de aportar al país debate y no denostación”.



Sobre la decisión de la DC de proclamarla en lugar de su par Carolina Goic, Rincón indicó que esta última “es una tremenda senadora y una gran colega. Es parte de los juegos de la democracia, no cabían dos presidentas, cabía solo una”.



Finalmente, la ubicarse en la testera del Senado: “Si hay una característica que destacar de la senadora Provoste es que no solo fue presidenta del Senado, también fue presidenta de la Comisión de Minería y Energía, fue integrante de las comisiones de Mujer, de Infancia, de Educación. Las mujeres hemos demostrado que podemos hacer más de una cosa a la vez. (…) No voy a dejar de estar en las comisiones donde estoy”.