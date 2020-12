Rincón y requerimiento del Gobierno ante el TC: “No pueden desconocer las facultades del Congreso Nacional”

La acogida a tramitación del requerimiento interpuesto por el Presidente Piñera ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del proyecto de reforma constitucional que habilita a los cotizantes a realizar un segundo retiro del 10%, presentado por algunos parlamentarios de oposición, causó inquietud en la oposición.



En la bancada de la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón, dijo que es fundamental que se aclare ante la opinión pública, que lo realizado por la Cámara de Diputados referente al proyecto de reforma, no es inconstitucional.



Por ello, la legisladora en compañía del diputado del mismo partido, Matías Walker, presentaron un téngase presente en el TC.



“En conjunto con el diputado Matías Walker a través del abogado constitucionalista Tomás Jordán hemos hecho un téngase presente en el Tribunal Constitucional por el proyecto del 10% que el gobierno ha impugnado. Creemos que no pueden desconocerse las facultades del Congreso”, indicó la legisladora.



Cabe recordar que el Gobierno presentó un proyecto de ley de retiro del 10% que recibió la aprobación en ambas cámaras, el cual contaría con la venia constitucional por ser un asunto de iniciativa exclusiva del Presidente. No obstante ello, los parlamentarios de la falange aseguraron que el proyecto emanado de la Cámara no es inconstitucional, puesto que estarían habilitados a redactarlo como disposición transitoria de la Constitución.



“Es muy importante un precedente como este, para no establecer un poder sobre las facultades del Congreso”, concluyó Rincón.