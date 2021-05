RN anuncia querella por ataques a su sede y de la UDI: “No nos van a amedrentar”

Luego de que un grupo de personas vandalizaran esta mañana las sedes de partidos de Chile Vamos y el monumento a Jaime Guzmán, desde Renovación Nacional anunciaron una querella contra quienes resulten responsables, haciendo un llamado a condenar de forma transversal lo sucedido.

El hecho fue registrado en las primeras horas de esta mañana, cuando en medio de una manifestación de ciclistas, un grupo colgó lienzos en las sedes centrales de Renovación Nacional y la UDI, rayando además sus paredes con mensajes contra Carabineros y exigiendo que los presos del estallido social sean liberados.

Al respecto, el secretario general de RN, José Miguel Arellano, comentó que “esta mañana, un grupo de violentos llegó hasta la sede de nuestro partido para atacarla con piedras y fuegos de artificio que perfectamente pudieron provocar un daño mayor, y realizar rayados con consignas amenazantes”.

En esa línea, manifestó que es relevante que los responsables “tengan claro que no vamos a pasar por alto este intento de amedrentarnos. Que nos vamos a querellar y que vamos a llevar todos los antecedentes -videos incluidos- a la justicia, para que este tipo de hechos, que son de lo más bajo en una democracia, no queden impunes”.

“Hoy, cuando Chile está definiendo cuestiones fundamentales para su futuro, como el proceso constituyente o una próxima elección de sus representantes al Congreso y el próximo Presidente de la Republica, no es tolerable esta escalada de amenazas y violencia política. Llamamos a todos los sectores políticos a sumarse a esta condena a la violencia y no someterse al silencio cómplice de los que la toleran. Chile es de todos, no de unos pocos”, acotó Arellano respecto al hecho que dejó a dos detenidos hasta ahora, entre los que se encuentra el joven que fue arrojado al río Mapocho por un excarabinero.

Por su parte, la diputada de la colectividad, Paulina Núñez, expuso que “atacar la sede de un partido político es atacar la institucionalidad y la democracia. Rechazamos el vandalismo que hoy sufrió la sede de Renovación Nacional, estos actos solo bloquean el diálogo y el debate sobre cualquier demanda. Ejerceremos acciones judiciales, no lo vamos a dejar pasar”.

En esa línea, el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, sostuvo que “hoy nuevamente nos atacaron la sede del partido grupos violentistas, de cobardes, que en una tremenda montonera son capaces de agredir, de violentar y que no creen la democracia, no son capaces de discutir ni debatir”.

“Nunca nos van a ganar en el debate de ideas, nunca nos van a ganar si nos enfrentan cara a cara. Estos cobardes están intentando amedrentar, nos quieren amedrentar porque no hemos permitido, y no vamos a permitir, que dejen impunes a las decenas de delincuentes, encapuchados, que quemaron, destruyeron, asaltaron, postraron pymes durante el estallido social. No nos van a amedrentar porque nuestras ideas son las que le hacen bien a Chile”, añadió.

Por su parte, desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri, dijo que “dentro de las consignas que dejan en el ataque a la UDI de hoy “mi legado será borrar el suyo”, no son jóvenes que vienen a construir un país mejor, son jóvenes que vienen a destruir”.

“Hoy día a la UDI no la atacó ningún valiente, hoy día vinieron puros cobardes, uno de ellos, el mismo joven que había atacado a Carabineros y que luego cayó por la baranda del puente Pío Nono”, remató el parlamentario gremialista.