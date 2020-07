RN respalda a Desbordes y fustiga a figuras de Evópoli que pidieron su renuncia

La comisión política de Renovación Nacional (RN) manifestó su respaldo al máximo dirigente del partido, Mario Desbordes, y rechazó la “intromisión” del ex timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, y del senador de ese mismo partido, Felipe Kast, quienes hicieron un llamado a los presidentes de los otros partidos de Chile Vamos a renunciar para así ayudar a superar la crisis del oficialismo, desatada por el avance del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP.



“Durante la jornada del domingo 19 de julio conocimos de la renuncia a la presidencia de Evópoli de parte de Hernán Larraín Matte, a modo de reacción a la crisis de unidad al interior de Chile Vamos. A raíz de esto el senador de ese partido, Felipe Kast, llamó a los tres presidentes de los demás partidos de nuestro sector a renunciar también”, explica la declaración pública de la comisión política de RN.



“Como el órgano de deliberación política interna del partido -añadieron- queremos rechazar este tipo de operaciones que intentan desestabilizar a los partidos oficialistas en medio de una crisis sanitaria y económica, donde las prioridades deben estar puestas en superar lo antes posible esta pandemia, cuidar la salud y economía de nuestros compatriotas, y no en enfrascarse en discusiones políticas pequeñas”.



La declaración continúa con un férreo respaldo a la gestión de Desbordes. “Queremos entregar nuestro apoyo y confianza al presidente del partido, Mario Desbordes Jiménez, electo por la mayoría de los militantes de RN y mandatado a cumplir sus responsabilidades y labores por el mandato establecido y que se debe respetar”.



“Las renuncias en medio de las turbulencias políticas son una incapacidad de liderar en soluciones y unir puentes en acciones concretas para mantener la calma en la coalición y apoyar a nuestro gobierno”, añadieron.



“Mario Desbordes es y será el presidente de nuestro partido hasta el día que acabe su mandato, y solo será la voluntad de los militantes de Renovación Nacional que pueda modificar esa posición. En ningún caso lo será la intromisión de dirigentes de otros partidos, a quienes invitamos a no entrometerse en los asuntos del nuestro”, declararon.



Finalmente, hicieron un llamado a sus aliados a “seguir trabajando en el acuerdo municipal, aportar al debate público desde la proposición y el sano debate de ideas discrepantes, y por sobre todo a no caer en actitudes desleales”.