Rodolfo Carter acalla rumores: “Me cuido mucho, pero no me pongo bótox”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha recibido constantemente bromas y memes en relación a su apariencia. Sin embargo, niega que se intervenga la cara con bótox.

“Los memes son tan malos que la contradicción es elemental. Me cuido caleta, me echo caleta de cremas en la noche, me hago láser para sacarme las manchas. Sí, evidentemente me cuido, pero de ahí a ponerse bótox…”, señaló en entrevista con “Sin Pauta” de CHV.

“Además, es no entender. El bótox lo que hace es inmovilizar músculos, y lo que más tengo es movilidad en la cara”, agregó.

De igual modo, Carter remarcó en tono de broma que “no tengo para qué ser un guatón, pelado y patético para ser político, para eso hay hartos dando vuelta”.