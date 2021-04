Rodrigo Sepúlveda y sus críticas en “Meganoticias”: “Lo que más me dice la gente es que me van a despedir”

El periodista Rodrigo Sepúlveda ha sido noticia en el último tiempo por sus comentadas intervenciones y críticas al momento de conducir Meganoticias durante los fines de semana. Entre los temas que el comunicador se ha mostrado más incisivo están la pandemia y el manejo de las autoridades, llegando a encarar incluso a la subsecretaria de salud, Paula Daza, o a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

“Sí, soy un tipo de opinión, pero soy muy respetuoso de lo que opina el resto, o sea, no porque yo lo diga es lo que tiene que ser, y es lo real, es lo único, lo verdadero, para nada. Yo respeto mucho las versiones, aunque sean distintas a la mía”, señaló en diálogo con Angélica Castro en el programa “Tendencias” de Radio Agricultura.

“Me ha pasado con médicos, con políticos, con la subsecretaria. Ellos pueden tener su opinión muy válida y a lo mejor mucho más correcta que la mía, pero yo nunca me voy a callar de dar mi opinión”, agregó Sepúlveda.

“Porque así soy yo, y el canal Mega se ha portado un siete, porque lo que más me dice la gente es ‘Rodrigo, te van a despedir del canal’, ‘Rodrigo, te van a sacar del canal’, ‘Rodrigo, ¿cómo puedes decir tantas cosas en el canal?’, remarcó.

De igual modo, expresó que “me siento en un escritorio a hacer un noticiero, pero tengo un respaldo del canal donde me da absoluta libertad. ¿Tú crees que alguna vez me ha llamado el dueño del canal o el director de prensa para decirme ‘Rodrigo, no digas esto’? Nunca, porque si fuera así yo tendría que agarrar mis cosas y me tendría que sentar en otro puesto”.