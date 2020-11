J. C. Rodríguez: “Estoy en una etapa en que no me traiciono, no le debo favores a nadie”

Julio César Rodríguez ha sido protagonista de varios episodios polémicos durante los últimos meses, sobre todo porque ha tenido duros roces con diversas autoridades del país en vivo y en directo. Esto en una época en que los políticos de Gobierno y Oposición no se han puesto de acuerdo y se han enfrentado fuertemente por las medidas en torno al Covid-19 y el plebiscito, lo que ha molestado mucho al animador, sin tener tapujos en decírselos en pantalla.

Estas intervenciones han hecho que el conductor adquiriese gran popularidad en la audiencia durante el último tiempo. Por lo mismo, La Cuarta lo entrevistó y le consultó sobre qué opina de esto.

“Los golpes de la vida me han hecho el hombre que soy. Uno es su historia y punto. ¡Me he aprendido a aceptar como soy con tantas cosas malas que tengo y unas pocas buenas!”, señaló.

“Estoy en una etapa en que no me traiciono. Eso me deja fluir y ser espontáneo. No le debo favores a nadie. Nunca he tenido pituto para ningún trabajo”, agregó el comunicador.

En relación a esta nueva “popularidad” que ha adquirido estos meses, remarcó que los televidentes “entienden que soy un tipo súper normal, demasiado corriente quizás. Y cuando me escuchan hablar, se escuchan ellos. Siempre me dicen: ‘preguntó lo que yo estaba pensando’ o ‘dijo lo que quería decir’ o ‘le pasó lo mismo que a mí’ (…) La gente está cansada de mirar para arriba a todo el mundo. Lo último que quiere es prender la TV, seguir mirando para arriba, y ver a alguien falso, alegre de nada, adulador al peo, buenito, con los dientes ultra blancos, y vendiendo que es generoso”.

Por último, Rodríguez dijo que “esa vendida de pomada fue por mucho tiempo para salir bien en los estudios y ser querido. Hoy las personas demandan gente real, que no sea chistosa en pantalla y a la salida unos conch…”.