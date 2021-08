Rojas y rechazo de acusación: “Lamento que haya diputados que se vuelvan cómplices de la situación que vive el sistema educativo”

La diputada Camila Rojas (Comunes), una de las impulsoras de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, lamentó que para algunos de sus pares “la educación no es un tema prioritario”.



“Si hubiesen asistido se pudo haber contado con los votos (…) tendrán que preguntarle a sus diputados por qué no asistieron a una votación de la relevancia que tiene una Acusación Constitucional”, remarcó la parlamentaria.



Rojas advirtió que “hay una omisión relevante en términos de no hacerse cargo de las situaciones que se viven en el sistema educativo. Para un número de diputadas y diputados la educación no es un tema prioritario, sino no se explica que en esta acusación haya tantas inasistencias”.



“Lamento que haya diputados que se vuelvan cómplices de la situación que vive el sistema educativo chileno que enfrentan los establecimientos y los y las trabajadoras de la educación. Con esta votación lo que se hace es terminar respaldado la gestión que ha tenido el ministro Figueroa hasta aquí”, subrayó.



En la ocasión no votaron los diputados Manuel Matta (DC), Fernando Meza (ex-PR), Luis Rocafull (PS), Patricia Rubio (PPD) y Jaime Tohá (PS). En un principio, tampoco aparecían Esteban Velásquez (FRVS), Raúl Soto (PPD) y Frank Sauerbaum (RN), pero la página de la Cámara informó vía Twitter un error de sistema y anunció que sí sufragaron, los dos primeros a favor y el último en contra.



La diputada Cristina Girardi (PPD) añadió que le “llama la atención a este nivel de negacionismo de los parlamentarios de no querer ver la realidad de las escuelas”.



Girardi cuestionó a “todos aquellos que se hicieron los ‘larry'”: “No es solamente perseguir a un ministro, no solo tiene que ver con las condiciones de los trabajadores, tiene que ver con las condiciones en que se está desarrollando la educación de los niños más pobres de Chile, y por lo tanto los que se restaron de participar en este proceso se restaron también de garantizar el rol de este Parlamento de asegurar la educación”.



Marisela Santibáñez (PC), quien fue la única integrante de oposición en la comisión revisora que rechazó la acusación antes de la votación en la Sala, indicó: “Lamentablemente, vamos a tener que seguir teniéndolo (Figueroa) a cargo de la educación pública (…) Yo no tengo pelos en la lengua para decirlo: Yo prefiero al que vota a favor y al que vota en contra dando la cara a la ciudadanía, a docentes y apoderados. Pero aquellos que no han la cara, simplemente tienen que asumir la cobardía de no enfrentar esta realidad”.