Rosalía: “Nunca entenderé por qué permitimos que nuestra sociedad sea racista”

La cantante española Rosalía realizó un llamado contra el racismo, después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente hace una semana en Mineápolis, caso que ha provocado múltiples manifestaciones en EEUU.

“Me duele el corazón cuando pienso que a día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo“, señaló.

“Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias. Black Lives Matter” (La vida de los negros importa)”, agregó.

El mensaje iba acompañado con una imagen con el texto en inglés: “We cannot stay silent about things that actually matter”. (“No podemos quedarnos callados con las cosas que están pasando”).