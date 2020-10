Rozas: “Mi deber es continuar hasta cuando el Presidente lo estime”

El general director de Carabineros, Mario Rozas, descartó renunciar y señaló que “mi deber es continuar hasta cuando el Presidente de la República lo estime conveniente”, en medio de los requerimientos que contestó en la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.



Rozas compareció la tarde de este martes para explicar lo sucedido el viernes en el puente Pío Nono, donde un carabinero empujó a un joven manifestante, de 16 años, al lecho del río Mapocho.



“Constantemente se me ha pedido la renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir. Yo me debo a Carabineros y mi deber es continuar hasta cuando el Presidente de la República así lo estime conveniente”, expresó la máxima autoridad policial, en una sesión en la que también participó el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien respaldó el actuar de la institución y pidió esperar la resolución de los tribunales respecto del caso del niño.



“Cuando asumo el mando, el mandato que se me ordena es trabajar fuertemente por la modernización de la institución. Su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera me advierte que no iba a ser fácil y no se equivocó porque ha sido muy complejo y desgastante, sobre todo en el último tiempo, por las graves alteraciones de orden público. Desde octubre a la fecha son más de 20 mil los eventos de graves alteraciones de orden público, que han congregado a más de 8 millones de personas. En este momento que estamos conversando se han realizado ocho manifestaciones en la Región Metropolitana y ahí están los carabineros”, planteó.



Luego, respondió el porqué el piquete de Carabineros no socorrió al menor tras caer al Mapocho. “Sí se socorrió, se efectuaron los llamados al Samu y a Bomberos y eso está en los audios. Hubo una agresión y se toma una decisión en fracción de segundos de replegar al personal, pero el joven sí fue auxiliado, nos habría encantado (al río) , pero eso quizás habría provocado una situación más complicada”, aseguró.