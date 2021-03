Salosny habló de los episodios de abuso que vivió por parte de su padre

Canal 13 estrenará este lunes su nuevo programa de conversación “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo. Y la primera invitada será Katherine Salosny.

El animador viajó a Tunquén para hablar con la presentadora, donde trató diversos aspectos relacionados a su vida personal como su experiencia con la pandemia, su carrera televisiva, y su actual momento sentimental. No obstante, el tema más complejo presente en la entrevista fue el abuso sexual que sufrió en su adolescencia por parte de su padre.

En cuanto a ello, Cárcamo adelantó, en diálogo con La Cuarta, que “a Kathy la conozco hace muchísimos años. Me ha tocado trabajar muchas veces con ella. Conoce mi vida, y conozco la de ella. Pero es distinto tener una conversación televisada y ella fue muy generosa en mostrar su intimidad, mostrar un lugar que para ella es fundamental como es su casa en Tunquén”.

“Es una mujer que está resuelta, pero que ha sufrido mucho y tiene una vida que es bien impactante en cuanto a vivencias que ha tenido, temas muy difíciles que ha podido resolver para poder ser la mujer que es hoy día”, agregó.

De igual modo, dijo que “esto creo que va a identificar a muchas personas. Y lo que más me gustó es que fue una conversación súper genuina, donde hablamos temas que son muy relevantes para la sociedad y que a ella le ha tocado vivir. Pero también hubo momentos muy divertidos, porque esto es una mezcla, y que es lo que busca el programa. Es un carrusel de emociones”.

Canal 13 publicó recientemente un adelanto de la entrevista, donde Salosny reveló detalles del abuso sexual. Señaló que los primeros 10 años de su vida fueron felices y su padre era un “ídolo” para ella, pero luego se convirtió en un “monstruo”.

Recordar que la conductora dio a conocer en 2005 que ella y su hermana María Soledad fueron abusadas por su padre cuando eran menores. En la ocasión, señaló en diálogo con La Cuarta que “yo no tuve padre, sencillamente. No tengo ningún vínculo y no me interesa. Es un personaje que hizo demasiado daño. Para mí hay cosas que son imperdonables“.