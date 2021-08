Sampaoli hizo fuertes descargos tras el escándalo con hinchas rivales y ofreció disculpas por su “espectáculo”

Cuatro días después de estar involucrado en un violento escándalo en el partido entre el Niza y Marsella, Jorge Sampaoli sacó la voz. El ex entrenador de la selección chilena se refirió al polémico incidente, en el que el DT ingresó a la cancha para defender a sus dirigidos ante la invasión de los hinchas locales.

“La historia nos ha enseñado que no está permitido agredir a otra persona porque es diferente o porque tiene otra camiseta, eso es discriminación, eso es fascismo, no es aceptable ver eso en el fútbol”, comenzó diciendo en su comparecencia ante los medios de comunicación

Siguiendo con sus descargos, el casildense agregó que “el domingo teníamos miedo, la afición contraria agredió a nuestros jugadores, la seguridad lo dejó pasar. Algunos dirigentes y jugadores del Niza no solo no condenaron estos actos, sino que los aplaudieron. Entramos al campo para defender a nuestros jugadores, porque nadie nos defendía. Estábamos solos”.

Sampaoli acusó presiones de la dirigencia local para que el encuentro se continuara jugando. “Lo que pasó en Niza nunca me pasó a mí. Tenemos que acabar con eso muy rápido, tardamos demasiado en ver esta realidad, todo el mundo ha visto lo que pasó. Quiero elogiar la actitud del árbitro, que después de todos los incidentes se llevó a un lado al presidente Longoria, así como a mí, así como al entrenador y al presidente del Niza para decir que no veía ninguna garantía de mantener la seguridad en este juego. Fue presionado para mantener el partido en marcha“, explicó.

En esa misma línea, el exDT del Sevilla aseguró que ese intento para seguir con el desarrollo del pleito “también muestra el nivel político, que a veces se hace cargo. Pero el fútbol es lo más importante. Vimos un buen partido. De repente todo se volvió loco, No hubo tarjeta amarilla, no hubo agresiones, nada. Simplemente un grupo de gente que se adueñó del espectáculo. Si se permite que esta gente se adueñe del espectáculo, es un circo romano. Se termina el fútbol”.

En las imágenes del escándalo se pudo ver que Pablo Fernández, uno de los asistentes de su cuerpo técnico, agredió a los invasores. Ante esto, Sampaoli indicó que “quería defender a los jugadores. Seguro que él mismo sabe que no ha reaccionado bien. Pero les puedo asegurar que es un gran ser humano, un gran profesional. Vimos a los simpatizantes que llegaron para atacar. Es difícil saber qué hacer en este momento. Lo que sí sabemos es que hay una supuesta sanción en su contra”.

Finalmente, el campeón de la Copa América 2015 ofreció disculpas por su destemplada reacción, por la que incluso fue apuntado por el alcalde de Niza, quien aseguró que el casildense atizó la trifulca. “Muchos niños ven el fútbol y no me gusta que vean ese espectáculo. El fútbol es un juego que despierta muchas pasiones pero no debería ir más lejos, me gustaría pedir disculpas a los niños. Por eso también pido a nuestros seguidores que no se vayan a vengar de nada”, expresó.