Sancionan comercial de Claudio Palma por “ofender al patrimonio”

La compañía Claro Chile emitió un comercial el 29 de mayo de 2021, con el ya mítico relato de Claudio Palma, de cuando Chile ganó la Copa América el 4 de julio del 2015.

En el comercial, se podía escuchar en off el emocionado relato del histórico triunfo de La Roja, en el que Palma vociferó: “¡No lo niego, yo no vibro con la ópera; no lo niego, no vibro con la pintura; ni con la música clásica. Yo vibro como ustedes; con el fútbol, con esta Roja, con Chile!”.

A raíz de este comercial se produjo una polémica que terminó con una sanción, ya que se consideró que la pieza ofendía al patrimonio.

En la pieza, se podía ver que el relato de Palma iba acompañado de imágenes que, para algunos, manifestaban la idea de rechazo o distancia a algunas expresiones artísticas.

Esta apreciación, hizo que el diputado Amaro Labra Sepúlveda (PC) solicitara a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados oficiara al Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar), para así confirmar una supuesta violación al Código de Ética Publicitaria de parte del comercial.

En el reclamo al que tuvo acceso Radio Biobío, se lee: “Las declaraciones del señor Palma (evidentemente manifestadas a título personal) editadas y adaptadas a la publicidad, vienen acompañadas de imágenes en las que se puede apreciar a personas que, asistiendo a espectáculos teatrales, musicales y exposiciones artísticas, experimentan una sensación de tedio, aburrimiento o de absoluta incomprensión sobre lo que están presenciando”.

Según el documento, la publicidad va “creando un contexto negativo y de menosprecio hacia el sector, lo que se vería agravado atendido al duro y sensible momento que se vive producto de la pandemia”.

Ante esa acusación, la empresa de telefonía se defendió destacando el “permanente apoyo de Claro a la música, arte y cultura”.

Luego de ello, el jueves 22 de julio, el fallo del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria confirmó la publicidad ofende al patrimonio cultural de Chile.

“Las imágenes que acompañan el relato, unas más que otras, hacen una analogía que reúne los requisitos suficientes”, manifestó el organismo.

De esta forma, reafirmaron que como está montado el aviso, vulnera el primer artículo del CCHEP (Código Chileno de Ética Publicitaria).

El fallo decretó que este comercial no podrá emitirse nuevamente “en los términos cuestionados”.