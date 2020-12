Santibáñez activó protocolo de acoso por áspera discusión con Velásquez

La diputada Marisela Santibáñez (PC) interpuso este martes una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados en contra de su par, el independiente Pedro Velásquez, por supuestos insultos del diputado a la parlamentaria en el marco de una áspera discusión que habrían sostenido con posterioridad a la votación que rechazó la moción de censura contras la mesa directiva de la Cámara.



El incidente se originó luego de que Santibáñez le enrostrara a su colega su abstención durante la votación contra la mesa, hecho que habría sido respondido por Velásquez con gruesos epítetos en contra de la legisladora, teniendo incluso que ser separados por un funcionario de la Cámara.



“Yo seguí caminando y él empezó a gritar, me devolví porque escuché un garabato para pedirle explicaciones. Él estaba sulfurado, estaba colorado rojo y gritando”, relató Santibáñez, quien añadió que “no voy a aceptar que un diputado me trate a los gritos por los pasillos con ofensas. Se tiene que erradicar la violencia de género, sí señores y tenemos que partir en la casa de la democracia”.



La denuncia ante la comisión de la Cámara fue confirmada por la jefa de bancada del PC, Camila Vallejo, quien manifestó que además solicitaron que se active el protocolo de acoso y agresión que existe en la Corporación.



“No vamos a permitir la violencia de género y actitudes misóginas dentro del Congreso, menos cuando además son realizadas por diputados que fuera de esta Corporación han tenido este tipo de actitudes violentas, y lo hemos visto de este diputado en particular”, puntualizó Vallejo.



En tanto, el diputado Velásquez reconoció su falta poco después de finalizada la discusión, y habría enviado una carta de disculpas a su par del PC. En la carta, Velásquez aseguró que “gestiones urgentes e impostergables que estaba realizando me impidieron estar presente en la hora requerida”, ya que su intención era respaldar la censura.



No obstante, Velásquez señaló que su abstención produjo “un sinnúmero de ofensas por parte de distintos colegas”, las cuales lo afectaron más de la cuenta y produjeron su reacción en contra de la parlamentaria.