Schalper llegó a pintar la sede RN tras ser vandalizada: “Lo haremos todas las veces que se estime necesario”

Luego de ser vandalizada por un grupo de manifestantes esta mañana, el diputado Diego Schalper (RN) llegó hasta la sede central de Renovación Nacional, en la comuna de Providencia, para pintarla nuevamente y eliminar los distintos mensajes alusivos a distintas consignas. Además, fueron rayadas la sede de la UDI y el monumento a Jaime Guzmán.

Entre los rayados, se evidenciaron mensajes contra Carabineros y exigiendo la libertad de los presos en el marco del estallido social, recordando que desde Chile Vamos han sido los mayores opositores al proyecto de indulto que se está discutiendo actualmente en el Senado.

“Hoy en la mañana la sede de Renovación Nacional fue vandalizada por un grupo de personas que no cree en la democracia, que no cree en el respeto y que no cree en la libertad. Queremos decirles lo siguiente: hemos venido a pintarla porque tenemos la convicción de que es una manera clara de enfrentarlos en su intolerancia, en su violencia y en su falta de sentido democrático”, sostuvo Schalper tras pintar nuevamente la sede junto a militantes de la Juventud RN.

“Lo vamos a hacer todas las veces que se estime necesario porque no nos vamos a dejar amedrentar. Ellos piden libertad para los presos políticos. Pues bien, en Chile no existen presos políticos y la libertad la tienen aquellos que quieren emprender, que quieren sacar adelante a sus familias, que quieren trabajar, pero en Chile no hay libertad para cometer delitos, así que las personas que cometen delitos tienen que responder ante la justicia y eso es lo que vamos a exigir desde Renovación Nacional”, remató el legislador oficialista.

El hecho tiene, hasta el momento, a dos detenidos, entre los que destaca el joven que fue arrojado al lecho del Río Mapocho por Sebastián Zamora, carabinero que fue destituido y que debió cumplir una prisión preventiva, aunque ahora se encuentra con arresto domiciliario nocturno.