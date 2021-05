Se aclara polémica de Cubillos y envío de SMS

Marcela Cubillos, exministra de Educación, se vio envuelta en una polémica en redes sociales este fin de semana, cuando diversos usuarios denunciaron estar recibiendo SMS en sus teléfonos por parte de la candidata a constituyente UDI por el Distrito 11.



“Hola soy Marcela Cubillos, ex diputada por la comuna y te quiero pedir que apoyes a Christian Espejo como concejal por Providencia”, se habría leído en el mensaje.



Ante los reclamos, Cubillos descartó en su cuenta de Twitter haber sido ella la autora del envío: “Leo sobre mensaje de texto enviado bajo mi nombre. Yo no he mandado ni autorizado ningún mensaje de texto a ningún teléfono. Me comuniqué con Christian Espejo para aclarar la situación”.



Cubillos también señaló que “hice un video público para su campaña en Providencia, pero no he enviado ningún SMS a nadie”.



Espejo informó este lunes que fue él quien envió el mensaje telefónico.