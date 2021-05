Se cayeron primarias del PS con el Frente Amplio y el PC: Narváez acusó veto

Se cayeron las primarias amplias de oposición. La abanderada del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, acusó que el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) decidieron no incluir a su colectivo en los comicios presidenciales del 18 de julio.



“El Frente Amplio y el Partido Comunista se han farreado nuestros esfuerzos honestos por construir unidad”, criticó la candidata del PS.



Narváez acusó que “hemos sido notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura. Son ellos los llamados a explicar por qué hablan de la unidad y luego no la practican. Con qué derecho vetan a fuerzas democráticas, cuyo único interés es trabajar por Chile, en un proceso democrático, abierto y transparente, como es una primaria legal”.



La decisión viene después de una convulsionada jornada donde los candidatos presidenciales del PPD y de Nuevo Trato, Heraldo Muñoz y Pablo Vidal, se bajasen de la carrera y le diesen su apoyo a Narváez.



Además, dicha situación motivó a la DC a bajar a Ximena Rincón de las primarias, ya que apuntarían a ir directo a primera vuelta con la presidenta del Senado, Yasna Provoste.



“Yo he construido unidad. He hecho esfuerzos desde el primer día de mi candidatura. Diciendo que sin unidad, era muy complejo construir lo que se necesita. Sin embargo, ellos se han farreado esta oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile. Porque se necesita seriedad y honrar la palabra. Tener el mismo discurso en lo privado que en lo público. Eso merece el pueblo chileno, y si no hay honestidad en la actividad política, no podemos reivindicarla, y yo estoy aquí para eso”, cerró Narváez.