“¿Se juntó como con la UDI de Arabia Saudita?”: La broma de Julio César a senadora Van Rysselberghe

Julio César Rodríguez, en la transmisión de “Contigo en la mañana”, habló sobre el sorpresivo viaje de la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) a Arabia Saudita, y aprovechó de hacer una particular broma

Mientras realizaba las consultas ciudadanas a la teniente Nicole Barrera, de Comisaría Virtual, el animador leyó una “triste” pregunta.

“Tengo un par de preguntas que son buenas. Hay una pregunta que es triste. Dice una persona ‘junté moneda a moneda, billetito a billetito para poder viajar a Iquique y compré mis pasajes antes de que se decretara la cuarentena y ahora resulta que se decreta la cuarentena: ¿puedo viajar? ¿perderé mis pasajes? Triste igual”, dijo Julio César, ante la expectación de su par Monserrat Álvarez.

A lo que la teniente respondió: “Lamentablemente, si no es por un trámite impostergable, no va a poder viajar. Ahí lo recomendable es que tome contacto con la empresa donde adquirió estos pasajes, para buscar la medida más conveniente para esa persona. Pero si no tiene que realizar ningún trámite impostergable en Iquique, no va a poder viajar”.

Y el comunicador preguntó: “¿Son recomendaciones que se les da a esta empresa de buses o aviones, o están llanos a devolver los pasajes?”.

“Cada política de devolución de pasajes lo toma la empresa, eso no nos compete a nosotros como Comisaría Virtual”, le aclaró Barrera.

Posteriormente, el periodista leyó algunos mensajes de algunas de las empresas aludidas: “Me están escribiendo distintas líneas de buses y aéreas y me están diciendo que, por lo general, las platas no se devuelven pero sí se cambian los pasajes con costo 0. Así que a esta persona de Iquique le mandamos un abrazo. Puede ir a Arabia Saudita pero a Iquique no puede ir”, ironizó, respecto al viaje de la senadora UDI.

A lo que Monserrat Álvarez, agregó: “No, fuera de leseo, la senadora Jacqueline van Rysselberghe está en Arabia Saudita”.

“Ah, no tenía idea”, contestó Rodríguez.

Y la periodista replicó: “Era una broma al boleo, jajá. Cuando la senadora regrese tendrá que hacer cuarentena durante 10 días (…) Me imagino que la senadora habrá apelado a la primera causal (para salir del país) que era un trámite impostergable para la marcha del país”.

Y Julio César cerró bromeando:. “Fue a pedir rebaja para el pétroleo, está muy cara la bencina. La próxima semana baja la bencina (…) ¿Se juntó como con la UDI de Arabia Saudita? La UDI Saudita”.

