Se nos cayó el carné: 7 grandes discos del rock que cumplen 30 años

Pareciera que no ha pasado tanto tiempo, pero en verdad ya van tres décadas desde que se escuchó por primera vez, por ejemplo, “Smells like teen spirit” de Nirvana o “Enter Sandman” de Metallica.

Y es que 1991 fue un año muy fructífero en cuanto a grandes producciones del rock, de los cuales recordamos 7 importantes discos que dejaron varios éxitos, que a esta altura ya son verdaderos clásicos de la música.

1.- “NEVERMIND” DE NIRVANA

Fue el segundo álbum de estudio de la banda liderada por Kurt Cobain, pero sin duda fue el disco que catapultó al grupo de Seattle a la cima de los rankings mundiales. “Smells like teen spirit” fue solo el puntapié inicial de una serie de éxitos de esta producción, al que se suman “Come as you are”, “In bloom” y “Lithium”, entre otros. Fue publicado el 24 de septiembre de 1991.

2.- “METALLICA” DE METALLICA

Conocido también como el “álbum negro”, fue publicado el 12 de agosto de 1991. Fue el quinto disco de la banda y el más vendido, con grandes canciones como “Enter Sandman”, “Sad but true”, “The unforgiven” y “Nothing else matters”.

3.- “USE YOUR ILLUSION I & II” DE GUNS N’ ROSES

La banda de Axel Rose lanzó el 17 de septiembre de 1991 dos álbumes, que se vendían por separado, y que trajo varios éxitos del grupo, que posteriormente se transformaron en clásicos. Son el caso de “You could be mine”, “Yesterday”, “Don’t cry” y “November rain”.

4.- “TEN” DE PEARL JAM

El 27 de agosto de 1991 se lanzó el álbum debut de Pearl Jam. La banda liberada por Eddie Vedder comenzó a liderar los rankings mundiales con éxitos como “Jeremy”, “Even flow”, “Alive” y “Black”, entre otras.

5.- “BLOOD SUGAR SEX MAGIK” DE RED HOT CHILLI PEPPERS

Fue el quinto álbum de estudio de la banda californiana, pero fue el que la hizo popular a nivel mundial. Lanzado el 24 de septiembre de 1991, el disco contiene clásicos como “Give it away”, “Suck my Kiss” y “Under the bridge”.

6.- “OUT OF TIME” DE R.E.M.

Lanzado el 12 de marzo de 1991, fue el séptimo disco del grupo de rock alternativo originario de Athens, Georgia, EEUU. Dentro de sus once canciones, destacaron a sus éxitos “Radio song”, “Shiny happy people” y, por supuesto, “Losing my religion”.

7.- “ACHTUNG BABY” DE U2

El séptimo álbum de la banda irlandesa fue publicado el 18 de noviembre de 1991. Entre los grandes éxitos que tuvo están “One”, “Even better than the real thing”, “The fly” y “Mysterious ways”.