Segegob pidió renuncias por pregunta sobre la homosexualidad que encendió las redes

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se disculpó por el “error” -según dijo- que cometió el Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación, dependiente de su ministerio, por una pregunta formulada en las redes sociales de la Segegob y que fue interpretada como homofóbica.



En su cuenta de Twitter, el observatorio planteó la pregunta de si “¿la homosexualidad es una condición o se trata de una orientación sexual?” y llamaba a opinar. Sin embargo, algunas respuestas criticaron duramente que la homosexualidad siga siendo considerada como una condición.



En respuesta, Bellolio respondió en su cuenta de Twitter: “Hace una semana asumí como ministro, y uno de mis principales objetivos es que nadie sea discriminado en razón de su origen, raza u orientación sexual, así como promover una cultura que se enriquece con la diversidad y la inclusión. Me duele el error cometido”.



“En mi trayectoria parlamentaria siempre impulsé las causas de la dignidad y la diversidad. Hoy reafirmo personalmente mi compromiso y el de nuestro Gobierno”, añadió.



En tanto, la Segegob emitió una declaración en que informa que se les pidió la renuncia a las personas involucradas “en la desafortunada publicación. Repetimos nuestras más sinceras disculpas por la situación ocurrida hoy”.



En la nota, también expresa que “como Gobierno tenemos el compromiso firme e irrestricto con la no discriminación. Es esta convicción la que nos ha llevado a desarrollar desde el año pasado campañas de concientización como #YoTeRespeto”.



“Este lamentable error no nos desviará del objetivo central de seguir impulsando una cultura que respete la diversidad y genere espacios libres de cualquier tipo de discrminación”, agregó.

