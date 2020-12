Segundo retiro del 10%: Ofician a superintendente de Pensiones por problemas con cédula vencida

El segundo retiro del 10% de la AFP no ha estado exento de problemas para algunos afiliados que han reportado problemas para solicitar el beneficio, por encontrarse con su cédula de identidad vencida.



Ante la situación, el diputado Andrés Celis (RN) ofició al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, con el fin de que la autoridad adopte medidas para solucionar la situación.



En su oficio, el parlamentario explicó que “el Ministerio de Justicia emitió decretos que permiten extender la fecha de vencimiento de las cédulas de identidad por un año”, hecho que no estaría siendo respetado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en el nuevo proceso de retiro.



“Esta situación ya ocurrió en el primer retiro, por lo que molesta y resulta extraño que vuelva a pasar. Por eso, le pedí al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, que me informe si le han reportado denuncias de este tipo y cuáles son las medidas que adoptará a raíz de los hechos”, manifestó el diputado RN, quien agregó que cuando tramitamos esta ley, lo hicimos pensando en que fuera lo más expedita posible y esto debe ser cumplido a cabalidad. No podemos permitir que los ciudadanos que necesiten acceder a sus fondos, no puedan hacerlo por tener el carnet vencido. Las AFP tienen el deber de realizar este proceso ágil y eficientemente; y es mi obligación fiscalizar que así sea”.