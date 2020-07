Senado aprueba en general proyecto que permite el retiro del 10% de la AFP

Senador de la UDI, en plena sesión de la Cámara Alta donde se está discutiendo el proyecto que permite el retiro del 10% de la AFP, sostuvo que “yo, el peor de todos voy a votar a favor de este proyecto y no es una contradicción. No me he vuelto populista, no me he dejado seducir por los cantos de sirena y menos he decidido olvidar mi juramento de defender la Constitución (…) Este es un mal proyecto, una mala idea y lo he dicho, porque abrir la cuenta de los ahorros previsionales es caro y debería ser el Estado el que cubriera sus necesidades, pero dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa".