Senado aprueba en general y particular el proyecto del Gobierno para 2° retiro del 10%

El Senado aprobó en general y particular este jueves el proyecto presentado por el Gobierno para permitir un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que fue impulsada en forma paralela a la de oposición que en esta jornada fue rechazada por falta de quórum requerido de 3/5.



Tras no alcanzar los votos necesarios en el proyecto de reforma constitucional, que pasó a comisión mixta, se esperaba que los legisladores dieran el visto bueno a la moción del Ejecutivo, que guarda algunas diferencias con el primero.



Los 35 senadores votaron a favor, mientras que solo Pedro Araya (Indep.) rechazó. En tanto, las abstenciones fueron de los socialistas Alfonso De Urresti e Isabel Allende, Rabindranath Quinteros y Carlos Montes, más la de Felipe Kast (Evópoli).



Con la aprobación en general, se respaldó la idea de que las más altas autoridades como parlamentarios y ministros no podrán hacer efectivo un giro, que la entrega de los montos desde las AFP sea en dos cuotas y que no se considere un reintegro de los fondos retirados.

La iniciativa ahora la verá la Cámara.