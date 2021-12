Senador Araya y proyecto de 4° retiro: “El panorama está muy complejo”

El senador Pedro Araya (Indep) dijo que el proyecto que permitiría un cuarto retiro de los fondos previsionales, corre un “alto riesgo” de ser rechazado, luego de que el Gobierno decidiera otorgarle discusión inmediata a la iniciativa.



En conversación con Radio Cooperativa, el presidente de la Comisión Mixta que debió zanjar diferencias entre ambas cámaras, explicó que “lo que se trató de buscar fue un consenso respecto de lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que rechazó el Senado (…) en materia de rentas vitalicias se buscó una fórmula distinta, con el objeto de no generar un mayor inconveniente en los pensionados de rentas vitalicias”.



“Se presentó una propuesta de pagar impuestos, pero la mayoría de la comisión estuvo por rechazar la idea de los impuestos. Fue un tema que se discutió y que no hubo mayoría de votos (…) en lo del cerrojo tampoco hubo un acuerdo, porque se sostuvo con razón por parte de algunos parlamentarios que esto era autolimitar las facultades del Congreso, que ya están bastante limitadas y por eso tampoco prosperó”, agregó.



El parlamentario remarcó que “el panorama está muy complejo, porque claramente el Gobierno, que no había tenido ningún interés en que el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales avanzara”.



En ese sentido, expuso que “lo que hacen ellos con la discusión inmediata es básicamente, a mi juicio, una jugada de corte electoral, porque saben que el proyecto corre un serio riesgo de rechazarse mañana en la Cámara de Diputados, porque hay una cantidad importante de diputados que probablemente no van a asistir por distintas razones”.



“Aprovecharon esta contingencia, probablemente contando los votos que no iban a estar mañana y por eso colocan discusión inmediata y citan a una sesión extraordinaria para ver el tema”, remarcó.