Senador Kast: No creo que Bachelet “sea tan relevante para esta elección”

El senador de Evópoli, Felipe Kast, no le dio mayor importancia a la reunión que sostuvieron el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con la exmandataria Michelle Bachelet, que el domingo arribó a Chile.



En declaraciones a Tele13 Radio, el parlamentario manifestó que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha sido bien prudente”.



“Ella llegó para acá, se juntó en privado con Gabriel Boric y además no creo que sea tan relevante, siendo honesto, hoy día su figura para esta elección”, afirmó.



Agregó que “sí me pareció inteligente lo que hizo José Antonio Kast cuando dijo que quería juntarse con ella. Pero cuando dicen que es intervencionismo, yo no lo comparto”.



En relación al debate de Anatel realizado el lunes, Kast lo calificó de “muy enredado y con mucha pelea”.



Aseguró que “obviamente José Antonio Kast tuvo la virtud de mantener siempre la calma, vi un poco más acelerado a Gabriel Boric, pero no creo que haya sido un debate que haya logrado inclinar la balanza ni para un lado ni para el otro”.



“Hubo mucho ataque, mentiras por allá, mentiras por acá, la dinámica que tuvieron ambos hizo que tal vez no quisieran tomar mucho riesgo, pero a la vez que se dieran ciertos intercambios poco fructíferos, pero vi muy tranquilo a José Antonio, él trató de generar esa sensación de seguridad, de tranquilidad, de visión de Estado y vi a Gabriel con un tono más agresivo y acelerado”, añadió.



El senador afirmó que Boric no le da confianza para ser Presidente. “Hay un cierto infantilismo en su comportamiento. A mí por lo menos él no me da garantía para gobernar Chile”, aseveró.