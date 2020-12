Senador Latorre anunció que pondrá en tabla para el lunes proyecto de “indulto general”

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado, anunció que puso en tabla la controvertida iniciativa que busca un “indulto general” para los presos en contexto de protestas en el estallido social, por lo que el proyecto comenzará con su tramitación el próximo lunes 21 de diciembre.



El proyecto fue presentado por cinco senadores de oposición, entre los que están el propio Latorre, Alejandro Navarro (PRO), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) e Isabel Allende (PS) y ha producido polémica y críticas por parte de organismos de DDHH, como Human Rights Watch, del Gobierno, y del Poder Judicial, quienes han sostenido que no hay “presos políticos” en el país.



No obstante, el parlamentario frenteamplista manifestó que “como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, he citado para el lunes para comenzar la tramitación del proyecto de ley de indulto general para presos de la revuelta. Vamos a tener de invitados a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogados de familiares de presos de la revuelta, testimonios de familiares y a la subsecretaria de DDHH”.



En la misma línea, el legislador afirmó que en la tramitación del proyecto “la idea es tener ecuanimidad, a los invitados del oficialismo, tanto del gobierno como de los senadores de derecha que componen la comisión de Derechos Humanos”, ya que desea “siempre ir combinando voces críticas y favorables al proyecto, y generar el mejor y mayor nivel de debate legislativo con este proyecto de ley”.



Por tal razón, Latorre se manifestó “sorprendido” por la decisión del Presidente Sebastián Piñera, que pretende ejercer el veto presidencial contra el proyecto si prospera en las Cámaras.



“Me llama la atención que Piñera anuncia el veto antes de ser tramitado. No se puede actuar acá con mordaza, nosotros queremos abrir un debate, vamos a abrir el debate, no podemos amedrentarnos con esta amenaza de veto del Presidente”, dijo el senador.