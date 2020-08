Senador Ossandón: “Voy a demostrar” mi inocencia

El senador Manuel José Ossandón, contra el cual el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció en las últimas horas que presentará una querella por el delito de tráfico de influencias, dijo que todo se trata de una “vendetta política”.

En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario, que congeló su militancia en RN, dijo que “voy a demostrar (mi inocencia), como demostré con las boletas falsas que no me creía nadie (…) me daban como caja en la prensa, que me había robado plata y después me tuvieron que pedir disculpas“.

Aseguró que “eso va a pasar al final de esto, acuérdense de mí“.

Ossandón fue acusado en 2018 por el alcalde de Pirque, su primo Cristián Balmaceda, de realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás.

El parlamentario sostuvo que se encuentra “apaliado, pero muy tranquilo”. Añadió que “este cuento no es gratis, cuando voté a favor del 10 por ciento (de los fondos de la AFP) y además dirigí ese cuento para que muchos votaran por la gente, sabía que eso tenía un costo altísimo”.