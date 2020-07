Senadores de oposición comprometen voto para retiro del 10% de la AFP

Las bancadas de senadores de oposición dieron a conocer la tarde de este viernes una declaración pública en donde comprometen su voto a favor del proyecto de retiro excepcional del 10% de los fondos de capitalización individual de las AFP, iniciativa que provocó un profundo quiebre entre el Gobierno y Chile Vamos.

El documento fue firmado por las bancadas de la Democracia Cristiana, PPD, Partido Socialista, País Progresista y Revolución Democrática.



Para que la reforma constitucional sea aprobada necesita 26 votos y había dudas respecto del apoyo de todos los senadores de oposición al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, debido a que algunos de ellos habían señalado la inconveniencia de realizar este retiro anticipado.



De hecho, el lunes el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo en TVN que “yo creo que hay que buscar otras alternativas, sin perjuicio de que eso (el proyecto de retiro del 10% de las AFP) está ahí, vigente, y que va a avanzar su camino (…) Tal vez hay alternativas mejores y más inmediatas, y con menos externalidades negativas”.



En la declaración pública de esta jornada, los 24 senadores de oposición plantearon que “en diversas oportunidades, el Senado o la mayoría de los senadores han expresado la necesidad de avanzar a una reforma del sistema de pensiones, pero no ha sido posible llegar a acuerdos suficiente hasta ahora”.



El documento prosigue señalando que “se ha planteado la necesidad de posibilitar el retiro de fondos de las cuentas individuales de los afiliados de las AFP, por razones debidamente calificadas, como enfermedades terminales, o ahora, con ocasión de la pérdida de ingresos generada por la pandemia. Lamentablemente, estas iniciativas no han contado con el respaldo del Ejecutivo”.



“En estos momentos -añaden los parlamentarios-, en que los efectos de la pandemia se dejan sentir día a día con más fuerza sobre la población, y las medidas de apoyo han sido lentas, burocráticas e insuficientes, es más urgente que nunca explorar las diversas alternativas, sin exclusiones”.



Plantean que “estamos convencidos de que, si el retiro de fondos desde las AFP es debidamente regulado y limitado, no debe significar trastornos mayores al sistema de pensiones ni a la economía. Para ello, ayudaría mucho que el Ejecutivo participara y no se restara de este proceso”.



“Frente a la eventual aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto que habilita este mecanismo, y la falta de iniciativa del Ejecutivo, los senadores de oposición e independientes, manifestamos desde ya nuestra voluntad de apoyar una medida de este tipo y hacemos un llamado al Gobierno para que, efectivamente, haga el máximo esfuerzo para destinar los recursos necesarios para apoyar a las personas y se allane a posibilitar el retiro de fondos desde las AFP, con las regulaciones y resguardos que sean necesarios, para evitar males mayores para el país”, culmina el documento.